https://sputniknews.com.tr/20231015/iran-disisleri-bakani-hamas-lideri-heniyye-ile-gorustu-1076347006.html

İran Dışişleri Bakanı, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Gazze'deki durumu değerlendirdi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T11:21+0300

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dünya

iran

hüseyin emir abdullahiyan

hamas

ismail heniyye

ortadoğu

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Kudüs Press gazetesinin haberine göre, Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, Katar'ın başkenti Doha'da ülkeyi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetle bir araya geldiği kaydedildi.Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, direnişin ve Filistin halkının hedeflerini tümüyle gerçekleştirebilmesi için iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.İran heyetine Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında bilgi veren Heniyye, 'bu savaştan sonra Filistin davası ve direniş düzeyinde hiçbir şekilde eskisi gibi olmayacak yeni bir tarih sayfası açılacağını' söyledi.Heniyye Gazze'de yaşananlarla ilgili uluslararası toplumun, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirtti.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Heniyye ve beraberindeki Hamas heyetine, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çerçevesinde bölgesel ve uluslararası yetkililerle yaptığı görüşmeler ve sonuçları hakkında bilgi verdi.Abdullahiyan ayrıca Tahran'ın Filistin davasını, Filistin halkını, direnişini ve kararlılığını destekleme konusundaki net tutumunu vurguladı.

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iran, hüseyin emir abdullahiyan, hamas, ismail heniyye, ortadoğu