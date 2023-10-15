https://sputniknews.com.tr/20231015/duzcede-39-buyuklugunde-deprem-1076362676.html
Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-15T20:31+0300
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deprem
türkiye
düzce
gölyaka
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Düzce’de saat 19.57’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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deprem, düzce, gölyaka
Düzce'de 3.9 büyüklüğünde deprem
20:31 15.10.2023 (güncellendi: 20:33 15.10.2023) Abone ol
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Düzce’de saat 19.57’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana geldi.