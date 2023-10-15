https://sputniknews.com.tr/20231015/bakan-isikhan-acikladi-engelli-ve-eski-hukumlu-girisimci-adaylarina-hibe-destegi-1076345568.html

Bakan Işıkhan açıkladı: Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına hibe desteği

Bakan Işıkhan açıkladı: Engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe desteğine 15 Aralık'a kadar başvurulabileceğini... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

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hibe

türkiye

engelli

hükümlü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği başvurularının 15 Aralık'a kadar yapılabileceğini bildirdi.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

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