https://sputniknews.com.tr/20231015/56-yildir-kimliksiz-yasiyor-babam-varla-yok-arasinda--1076353053.html

56 yıldır kimliksiz yaşıyor: 'Babam varla yok arasında'

56 yıldır kimliksiz yaşıyor: 'Babam varla yok arasında'

Gaziantep’te yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Karataş, tüm hayatını kimliği olmadan geçirdi. Resmi kaydı olmayan Karataş, hastaneye gidemediğini, işe girmediğini... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T15:24+0300

2023-10-15T15:24+0300

2023-10-15T15:24+0300

yaşam

kimlik

gaziantep

nüfus

dna

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Yıllar önce babasıyla annesinin bilinmeyen sebeplerden dolayı ayrıldığını ve bu nedenle kimlik çıkaramadığını belirten 56 yaşındaki Mehmet Karataş yıllardır kimliğine kavuşamadı. Varlığını hiçbir ortamda kanıtlayamadığını söyleyen Mehmet Karataş, “Bu yaşa kadar hiç kimliğim olmadı. Evliyim, eşim ve 7 çocuğum var ama ne resmi nikah kıyabiliyorum ne de çocuklarımı kendi nüfusuma alabiliyorum. Kimliksiz işlem ve sigorta yapılamadığı için bir işe de giremiyorum. Yani mümkünse ben de herkes gibi kimliğim olsun istiyorum” dedi. 'Nereye gidersem yakalanıyordum, 3 gün nezarethanede yatıp çıkıyordum'Kimliğinin o zamanın şartları nedeniyle babası tarafından çıkarılmadığını söyleyen Karataş, “Kimliğim olmadığı için askere de gidemedim. Hep kaçak gezdim, nereye gidersem yakalanıyordum, 3 gün nezarethanede yatıp çıkıyordum. Polis memurları bana kimliğimi soruyorlardı, ben de olmadığını söylüyordum. Ardından karakola gidiyorduk ama benim suçum yoktu. Zamanında kimliğimi çıkarmamış. Ondan sonra da ne yaptıysam kimliğimi çıkaramadım. Ben kimliğimi çıkarıp çocuklarımı üzerime almak istiyorum. Yani çocuklarımın kayınpederimin nüfusuna kayıtlı olmasını istemiyorum. Çocuklarım da bu yüzden bana kızıyorlar, ‘biz senin üzerine olmak, senin soyadını taşımak istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullandı. 'DNA testi denildi onu da yaptım'Kimliği olmadığından dolayı Kovid aşısı olmadığını ifade eden Karataş, “Hastalandığım zaman bile hap yiyerek tedavi oluyorum. Kimliğim olmadığı için hastaneye gidemiyorum. Bu yaşa kadar kimliksiz gezdim. DNA testi denildi onu da yaptım. Mümkünse yetkililere sığınıyorum, kimliğimi istiyorum” dedi. Kimliği olmadığı için babasının değil de annesinin kızlık soy ismini taşıyan Mehmet Topal, “Benim babam 56 yaşında, 56 yıldır kimliksiz gezdi. Herhangi bir doktora gidemedi, tedavi olamadı. Bir ilacı olduğu zaman onun adına gidip tedavi oluyoruz ve o ilacı babamıza veriyoruz. Babamla biz şehir dışına çıkıp gezemiyoruz. Gezmeye gitmek istediğimizde yolda yakalanıyor ve karakolda 2-3 gün tutuyorlar, ardından gitmek istediğimiz yere gidemeden dönüş sağlamak zorunda kalıyoruz. Benim ve kardeşlerimin soy isminin babamızın üstüne olmasını istiyoruz. Her evlat gibi bizler de babamızın üstüne kayıtlı olmak istiyoruz. Dedemin ya da annemin kızlık soy ismini taşımak istemiyorum. Babamın soy ismini taşımak istiyorum. Bana 'nerelisin' diye sorduklarında annemin memleketini söylüyorum da babamın memleketini söyleyemiyorum. Çünkü kimliğimde her şey dayılarımın üstüne kayıtlıdır. Şu anda benim babam varla yok arasında, kimlikte babamız yok ama gerçekte var bizimle beraberdir” diye konuştu.

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kimlik, gaziantep, nüfus, dna