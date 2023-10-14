Silivri'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

Silivri Kavaklı Mahallesi Selanik Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



Yangının şiddetiyle fabrikanın büyük bir bölümünü sardığı görüldü.