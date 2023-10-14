https://sputniknews.com.tr/20231014/rusyanin-bm-daimi-temsilcisi-bati-kieve-subat-2022den-bu-yana-165-milyar-euroluk-yardim-sagladi-1076323610.html

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Batı Kiev’e Şubat 2022’den bu yana 165 milyar euro'luk yardım sağladı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Batı Kiev’e Şubat 2022’den bu yana 165 milyar euro'luk yardım sağladı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Ukrayna’nın özel askeri harekatın başlangıcından bu yana Batı'dan 165 milyar euro tutarında yardım aldığını belirtti. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T01:22+0300

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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonunun başlangıcından bu yana Kiev’in Batı'dan silahlar için 80 milyar euro'dan fazla yardım aldığını, tahsis edilen toplam miktarın ise 165 milyar euro'yu bulduğunu söyledi.Nebenzya, “ABD ve müttefikleri tarafından Küresel Güney ülkelerine sağlanan mali yardımın hacmi, Batı'nın iki yıldan kısa bir süre içinde Rusya ile savaş için silahlara ayırdığı miktarla karşılaştırılamaz bile. Bu amaçlar doğrultusunda Ukrayna 80 milyar eurodan fazla para aldı, tahsis edilen toplam yardım miktarı ise 165 milyar euro” dedi.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin hesaplamalarına göre şu anda dünyada her türlü insani yardıma ciddi şekilde ihtiyaç duyan 363 milyon insanın bulunduğuna dikkat çeken Nebenzya, "Tüm insani yardım planlarını gerçekleştirmek için BM'nin bu yıl 55.5 milyar dolara ihtiyacı var ve eylül ayı sonu itibariyle bunun sadece yüzde 32'si alınmış durumda" diye konuştu.Avrupa Birliği’nin, Şubat 2022'den bu yana Kiev'e 37.8 milyar doları insani ve mali yardım olmak üzere toplam 70 milyar dolar tahsis ettiğini vurgulayan Nebenzya, “Aynı zamanda AB, son 15 yılda Afrika'da barış ve güvenliğin korunmasına yönelik operasyonlara toplam 4 milyar euro ayırdı. 2023-2024'te bölgede gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik harcamalar yaklaşık 4.5 milyar euro olacak. Kiev'e vaat edilenden 11 kat daha az” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/abd-medyasi-bati-israildeki-savas-nedeniyle-ukraynayi-baris-gorusmelerine-zorlayacak-1076322790.html

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