https://sputniknews.com.tr/20231014/rus-disisleri-kieve-saglanan-silahlar-kontrolsuz-bir-sekilde-dunyanin-dort-bir-yanina-dagiliyor-1076333164.html

Rus Dışişleri: Kiev'e sağlanan silahlar kontrolsüz bir şekilde dünyanın dört bir yanına dağılıyor

Rus Dışişleri: Kiev'e sağlanan silahlar kontrolsüz bir şekilde dünyanın dört bir yanına dağılıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı tarafından Kiev rejimine sağlanan silahların kontrolsüz bir şekilde dünyanın dört bir yanına dağıldığını... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T22:53+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinden açıklamalarda bulunduZaharova, "Batılı efendileri tarafından yozlaşmış Kiev rejimine sağlanan her şey, kontrolsüz bir şekilde dünyanın dört bir yanına dağılıyor" dedi.'Moskova'nın Hamas'a teçhizat sağlamakla suçlanması girişimleri tamamen spekülasyon'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Hamas'a destek vermekle suçlanma girişimlerinin spekülasyondan ibaret olduğunu açıkladı.Suç örgütleri Kiev'e silah sevkiyatından kazanç sağlıyorMariya Zaharova, Kiev rejimine Batı tarafından sağlanan silahlardan sadece Ukraynalı yetkililer ve suç yapılarının değil, aynı zamanda ulus ötesi suç örgütlerinin de kazançlı çıktığını vurguladı."Bundan sadece Ukraynalı yetkililer ve suç yapıları değil, aynı zamanda ulus ötesi suç örgütleri ve doğal olarak Washington ve Rusya karşıtı duygulara saplanmış Kolektif Batı'nın diğer başkentlerinde iktidarda olanlar da kazançlı çıkıyor" diyen Zaharova açıklamasına şu sözlerle son verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231014/cumhuriyetciler-hamasin-silahlarinin-ukrayna-ve-afganistandan-gelip-gelmedigini-arastiracak-1076331377.html

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