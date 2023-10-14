https://sputniknews.com.tr/20231014/istanbul-bogazinda-trafik-askiya-alindi-1076342541.html
İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki trafik, Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halindeyken Beykoz önlerinde arızalanan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü askıya alındı. 14.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-14T22:46+0300
2023-10-14T22:46+0300
2023-10-14T22:46+0300
türkiye
askıya alma
istanbul boğazı
trafik
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan Bahamalar bandıralı SOPHIA Z isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
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askıya alma, istanbul boğazı, trafik
askıya alma, istanbul boğazı, trafik
İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı
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İstanbul Boğazı'ndaki trafik, Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halindeyken Beykoz önlerinde arızalanan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan Bahamalar bandıralı SOPHIA Z isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.