https://sputniknews.com.tr/20231014/istanbul-bogazinda-trafik-askiya-alindi-1076342541.html

İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki trafik, Bulgaristan'dan İspanya'ya seyir halindeyken Beykoz önlerinde arızalanan dökme yük gemisi nedeniyle çift yönlü askıya alındı. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T22:46+0300

2023-10-14T22:46+0300

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türkiye

askıya alma

istanbul boğazı

trafik

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, Umuryeri önlerinde dümen arızası yapan Bahamalar bandıralı SOPHIA Z isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için Kurtama-7, Kurtarma-8, Kurtarma-9 römorkörleri ve KEGM-8 botunun yanı sıra balık adamlar olay yerine sevk edildi.Açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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askıya alma, istanbul boğazı, trafik