İsrail tankları, kara harekatı için Gazze sınırında konuşlandı

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.



Gözler bu kez İsrail’in kara harekatına çevrildi.



İsrail, planladığı kara harekatı için Gazze sınırına tank sevkiyatını artırdı.



Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot’a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor.



Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini bekleyen İsrail ordusu kara harekatı için sınırda bekleyişini sürdürüyor.