İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentini vurdu: 2 ölü

İsrail-Hamas çatışması 8.gününde devam ederken İsrail gece boyunca Gazze’ye yoğun bombardıman gerçekleştirdi.



Gazze’yi vuran İsrail uçakları Al-Karama ve Al-Saftawi bölgelerini hedef aldı.



Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebeliye bölgesindeki sivil yerleşim yerlerini de vuran İsrail uçakları, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu.



Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde bir evin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.