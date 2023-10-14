https://sputniknews.com.tr/20231014/israil-duyurdu-7-ekimde-israile-saldirilari-yoneten-hamas-komutani-olduruldu-1076335007.html

İsrail duyurdu: 7 Ekim'de İsrail'e saldırıları yöneten Hamas komutanı öldürüldü

İsrail duyurdu: 7 Ekim'de İsrail'e saldırıları yöneten Hamas komutanı öldürüldü

İsrail, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları yöneten Hamas komutanı Ali Qadhi'nin öldürüldüğünü duyurdu. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T15:21+0300

2023-10-14T15:21+0300

2023-10-14T15:21+0300

israil

hamas

israil-filistin

filistin

hamas

hamas

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076294765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cbacb2d331379fe31d4eb4973f36be1d.jpg

İsrail-Filistin çatışmasının 8. gününde İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 7 Ekim'de İsrail yerleşim yerlerine yönelik sınır ötesi saldırıları yönettiği belirtilen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına "Nuhbe" biriminin komutanı Ali Qadhi'nin öldürüldüğü bildirildi. Qadhi'nin İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Shin Bet ve Askeri İstihbarat Müdürlüğü'nün istihbarat çalışmaları sonrasında drone saldırısıyla etkisiz hale getirildiği aktarıldı.37 yaşındaki Ali Qadhi'nin 2011 yılında Hamas tarafından esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit karşılığında serbest bırakılan yaklaşık bin Filistinli mahkumdan biri olduğu bildirildi.Qadhi'nin 2005 yılında Shin Bet'te çalıştığı belirtilen İsrailli bir adamı kaçırıp öldürmekten tutuklandığı bilgisi verildi.

israil

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, hamas, israil-filistin, filistin, hamas, hamas