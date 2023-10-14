https://sputniknews.com.tr/20231014/ermenistan-cumhurbaskani-roma-tuzugunun-onayini-tasdik-etti-1076329056.html

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Roma Tüzüğü'nün onayını tasdik etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı, Roma Tüzüğü'nün onayını tasdik etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Roma Statüsü'nü onayladı. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T13:07+0300

2023-10-14T13:07+0300

2023-10-14T13:07+0300

dünya

ermenistan

vaagn haçaturyan

roma statüsü

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan habere göre, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün ülke parlamentosu tarafından onaylanmasını tasdik etti.Yayımlanan mesajda, "Haçaturyan, 17 Temmuz 1998 tarihinde imzalanan Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nü onaylayan ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı yetkisinin geriye dönük olarak tanınması için yapılan başvuruyu kabul eden bir yasa imzaladı" denildi.Roma Statüsü'nün onaylanmasına ilişkin yasa 3 Ekim'de Ermenistan parlamentosu tarafından kabul edlmiştir. Yasa, iç prosedürlerin tamamlanmasından 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Ermenistan parlamentosunda temsil edilen muhalefet güçleri belgenin onaylanmasına karşı oy kullanmışlardı.

https://sputniknews.com.tr/20231009/rusya-ermenistanin-roma-statusu-kararini-dostane-olmayan-adim-olarak-nitelendirdi-1076170777.html

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ermenistan, vaagn haçaturyan, roma statüsü, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)