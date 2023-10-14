https://sputniknews.com.tr/20231014/disisleri-bakani-fidan-misir-disisleri-bakani-sukri-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor--1076336836.html

Fidan ile Şukri'den ortak basın toplantısı: 'Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz'

Fidan ile Şukri'den ortak basın toplantısı: 'Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. İki bakanın öncelikli gündeminde İsrail ... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T17:02+0300

2023-10-14T17:02+0300

2023-10-14T17:50+0300

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mısır dışişleri bakanlığı

türkiye-mısır ilişkileri

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Basın toplantısında İsrail - Filistin gerginliğiyle ilgili Mısır Dışişleri Bakanı Şukri "Filistinliler üzerindeki ciddi insani etkilerin üstesinden gelmek için çalışmanın önemi konusunda Türkiye ile ortak bir vizyonu paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Şukri aynı zamanda "Çatışmanın askeri operasyonlara doğru kayması, Filistin halkının meşru haklarının elde edilememesi nedeniyle ortaya çıktı" dedi.Açıklamasına İsrail-Filistin arasında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerle başlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "İki devletli çözüm tek geçerli çözüm yolu" ifadesini kullandı. Bakan Fidan "Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz" ifadelerini kullandı.30 kişi tahliye edildi"İsrail’i uluslararası hukuka ve insani değerlere bağlı kalmaya davet ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" açıklamasında bulunan Hakan Fidan "İçeride yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız bulunmakta. Bunun 30’unun tahliyesini başardık" bilgisini paylaştı.Fidan "İsrail'in barışı sadece Arap ülkeleriyle değil esas itibariyle Filistinlilerle olmalı" dedi.Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Gazze'ye yolladığı yardımların gelmeye devam edeceğini söyledi.

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samih şukri, hakan fidan, basın toplantısı, mısır, mısır dışişleri bakanlığı, türkiye-mısır ilişkileri