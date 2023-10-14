https://sputniknews.com.tr/20231014/cin-ve-abd-disisleri-bakanlari-filistin-israil-arasindaki-catismayi-gorustu-1076336383.html

Çin ve ABD dışişleri bakanları Filistin-İsrail arasındaki çatışmayı görüştü

Çin ve ABD dışişleri bakanları Filistin-İsrail arasındaki çatışmayı görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Filistin-İsrail çatışması hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T16:47+0300

2023-10-14T16:47+0300

2023-10-14T16:49+0300

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefonda Filistin-İsrail çatışmasını görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarafların durumun kontrolden çıkma riskine dikkat çektikleri ifade edildi.Wang Yi, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların sürekli olarak yoğunlaştığını ve çatışmanın kontrolden çıkma tehlikesi taşıdığını söyledi. Bakan ayrıca Pekin'in sivillere zarar verebilecek her türlü eyleme karşı olduğunu da vurguladı.Çin Dışişleri Bakanı'na göre Filistin-İsrail çatışmasının çözümü 'iki halk için iki devlet' ilkesine dayanmalıdır. Bakan, bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ve İsrail ile barış içinde bir arada yaşamasının sağlanması gerektiğine işaret etti.Çin, Filistin sorununun güç kullanılarak çözülmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Bu görüş Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında Filistin sorununun güç kullanılarak çözülmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Wang Yi'nin şu cümlelerine yer verdi:Çinli diplomat en kısa sürede gerilimin düşürülmesi, ilave can kayıplarının önlenmesi, uluslararası hukuk normlarının gözetilmesi ve yerel halka insani yardım kanallarının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Wang Yi aynı zamanda Pekin'in uluslararası toplumun çabalarının pekiştirilmesini ve BM Güvenlik Konseyi'nin çatışmanın çözümüne yönelik tedbirlerini de desteklediğini vurguladı.'Amerika Birleşik Devletleri etkin bir şekilde yapıcı bir rol oynamalı'Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda barış görüşmelerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı: "Amerika Birleşik Devletleri etkin bir şekilde yapıcı bir rol oynamalı, bu sorunun mümkün olan en kısa sürede siyasi yöntemlerle çözülmeye başlamasına yardımcı olmalıdır."

https://sputniknews.com.tr/20231014/cin-ortadogu-cozumune-yardim-etmeye-haziriz-1076329378.html

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