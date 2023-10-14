https://sputniknews.com.tr/20231014/boluda-45-buyuklugunde-deprem-1076337172.html

Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T17:15+0300

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bolu

deprem

son dakika

türkiye

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Bolu'da, saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7.28 kilometre olarak ölçüldü.Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, an itibarıyla iletilen olumsuz bir durum bulunmadığı belirtilerek, "Gelişmeler takip edilmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadesine yer verildi.AFAD verilerine göre Bolu’da 1.6 ile 0.8 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.

bolu

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