https://sputniknews.com.tr/20231014/ankarada-silahli-3-kisi-sokak-ortasinda-yol-kesip-2-kisiyi-darp-etti-1076326412.html

Ankara'da silahlı 3 kişi sokak ortasında yol kesip 2 kişiyi darp etti

Ankara'da silahlı 3 kişi sokak ortasında yol kesip 2 kişiyi darp etti

Ankara’da silahlı 3 şahıs, sokak ortasında 2 kişinin yolunu kesip darp etti. 14.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-14T10:55+0300

2023-10-14T10:55+0300

2023-10-14T10:55+0300

yaşam

video

ankara

silah

darp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0e/1076326256_0:471:1063:1068_1920x0_80_0_0_ed0189c0d6d49651605e1fbdd007ef66.png

Ankara'nın Keçiören ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda ellerinde silah bulunan 3 şahıs, motosiklet ile seyir halindeki 2 kişinin yolunu kesti. Neden çıktığı bilinmeyen tartışmada sokak ortasında 2 kişiyi darp eden şahıslar, ara sokaklara kaçtı. Silahlı olan saldırganlardan birinin, motosiklet kaskı ile yerde yatan kişiye art arda vurduğu görüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ankara'da silahlı 3 kişi sokak ortasında yol kesip 2 kişiyi darp etti Ankara'da silahlı 3 kişi sokak ortasında yol kesip 2 kişiyi darp etti 2023-10-14T10:55+0300 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

video, ankara, silah, darp, видео