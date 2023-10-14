İstanbul'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

© AA / Sabri ÇelebioğluSultanahmet'te son bulacak yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı.
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© AA / Sabri Çelebioğlu
Sultanahmet'te son bulacak yürüyüş için katılımcılar Beyazıt'ta toplandı. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemi aldı.
© AA / Sabri ÇelebioğluYürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı.
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© AA / Sabri Çelebioğlu
Yürüyüşe katılmak üzere Fatih, Eminönü ve Aksaray yönünden Beyazıt Meydanı'na binlerce kişi, ellerinde bayraklarla yürüyüşe hazırlandı.
© AA / Sabri ÇelebioğluEyleme katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça pankart taşıdı.
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© AA / Sabri Çelebioğlu
Eyleme katılanlar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin'e destek için çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Arapça pankart taşıdı.
© AA / Sabri ÇelebioğluMeydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, ülkeyi sloganlarla protesto etti.
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© AA / Sabri Çelebioğlu
Meydanda toplanan gruplar, Filistin lehine çeşitli sloganlar attı. İsrail'in saldırılarına tepki gösteren gruptakiler, ülkeyi sloganlarla protesto etti.