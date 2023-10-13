https://sputniknews.com.tr/20231013/sosis-kopekten-beklenmeyen-rekor-11-yavru-dogurdu-bir-ilki-gerceklestirdi--1076300525.html
'Sosis köpekten' beklenmeyen rekor: 11 yavru doğurdu, bir ilki gerçekleştirdi
'Sosis köpekten' beklenmeyen rekor: 11 yavru doğurdu, bir ilki gerçekleştirdi
İngiltere'de bir sosis köpek tam 11 yavru doğurarak dünya rekoru kırdı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T12:06+0300
2023-10-13T12:06+0300
2023-10-13T12:06+0300
yaşam
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yavru
yavru köpek
sosis
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Üç yaşındaki Winnie isimli köpek, fiziğinden beklenmeyecek bir ilki gerçekleştirdi. Çok küçük oldukları için genellikle bir ila altı yavru doğurabilen sosis köpeklerin aksine Winnie 11 tane bebek dünyaya getirdi. Winnie gece boyunca 10 yavru doğurdu ve sahibi Rayma da iyi olduğundan emin olmak için onu kontrol etmeye devam etti. Doğum anını anlatan Rayma:
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sosis köpek, köpek yavrusu, sosis köpekler ne kadar yavru doğurabilir
sosis köpek, köpek yavrusu, sosis köpekler ne kadar yavru doğurabilir
'Sosis köpekten' beklenmeyen rekor: 11 yavru doğurdu, bir ilki gerçekleştirdi
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İngiltere'de bir sosis köpek tam 11 yavru doğurarak dünya rekoru kırdı.
Üç yaşındaki Winnie isimli köpek, fiziğinden beklenmeyecek bir ilki gerçekleştirdi. Çok küçük oldukları için genellikle bir ila altı yavru doğurabilen sosis köpeklerin aksine Winnie 11 tane bebek dünyaya getirdi.
Winnie gece boyunca 10 yavru doğurdu ve sahibi Rayma da iyi olduğundan emin olmak için onu kontrol etmeye devam etti. Doğum anını anlatan Rayma:
"10 bebeğin de inanılmaz olduğunu düşündüm. Nefes almayı bıraktı ve uzanıp onları besledi. Gerçekten artık doğurmayı bitirdiğini düşünmüştüm. Geri döndüğümde onları saydım ve 11 kişi olduklarını gördüm. Hiç karmaşa yoktu, sadece 11. çocuğunu da doğurmui yıkamış ve diğerlerinin yanına dizmişti. Çok zeki bir anne."