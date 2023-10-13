'Sosis köpekten' beklenmeyen rekor: 11 yavru doğurdu, bir ilki gerçekleştirdi

"10 bebeğin de inanılmaz olduğunu düşündüm. Nefes almayı bıraktı ve uzanıp onları besledi. Gerçekten artık doğurmayı bitirdiğini düşünmüştüm. Geri döndüğümde onları saydım ve 11 kişi olduklarını gördüm. Hiç karmaşa yoktu, sadece 11. çocuğunu da doğurmui yıkamış ve diğerlerinin yanına dizmişti. Çok zeki bir anne."