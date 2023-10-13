https://sputniknews.com.tr/20231013/simsek-turkiyeye-yatirimcilarin-ilgisi-sasirtici-degil-1076309331.html

Şimşek: Türkiye'ye yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil

Şimşek: Türkiye'ye yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil

IMF ve Dünya Bankası'nın toplantıları için TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Marakeş'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yatırımcının... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T15:12+0300

2023-10-13T15:12+0300

2023-10-13T15:12+0300

ekonomi

marakeş

hazine ve maliye bakanlığı

mehmet şimşek

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IMF ve Dünya Bankası'nın toplantıları için TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Marakeş'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yatırımcının "Marakeşin yıldızları Hafize Gaye Erkan ile Mehmet Şimşek" paylaşımına yanıt verdi.Yatırımcı Timothy Ash'in "Marakeş'deki IMF toplantılarının yıldızları kesinlikle Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan" paylaşımına yanıt veren Mehmet Şimşek "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil" dedi.Mehmet Şimşek verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı

https://sputniknews.com.tr/20231006/bakan-simsek-londrada-yatirimcilarla-gorustu-1076085616.html

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marakeş, hazine ve maliye bakanlığı, mehmet şimşek