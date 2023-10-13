Şimşek: Türkiye'ye yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜRHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR
IMF ve Dünya Bankası'nın toplantıları için TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Marakeş'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yatırımcının "Marakeşin yıldızları Hafize Gaye Erkan ile Mehmet Şimşek" paylaşımına yanıt verdi.
IMF ve Dünya Bankası'nın toplantıları için TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Marakeş'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yatırımcının "Marakeşin yıldızları Hafize Gaye Erkan ile Mehmet Şimşek" paylaşımına yanıt verdi.
Yatırımcı Timothy Ash'in "Marakeş'deki IMF toplantılarının yıldızları kesinlikle Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan" paylaşımına yanıt veren Mehmet Şimşek "Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil" dedi.
Mehmet Şimşek verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı
"Türkiye'nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcıların ilgisi şaşırtıcı değil. Yatırımcıların Türkiye'nin güçlü hikayesine ilgi göstermeleri şaşırtıcı değil. Fiyat istikrarının sağlanması, mali sağlığın yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması taahhütlerimizi yerine getirmede kararlıyız"
Thank you.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 13, 2023
Investor interest isn’t surprising considering that #Türkiye has a strong story. We are determined to deliver on our commitments including,
- attaining price stability,
- restoring fiscal health, and
- implementing structural reforms. https://t.co/jDcG9GEMm3
6 Ekim, 13:03