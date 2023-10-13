https://sputniknews.com.tr/20231013/sarkici-banu-parlakin-guzellik-merkezine-saldirida-yeni-gelisme-izleri-daltonlar-cetesine-uzandi-1076299733.html

Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine saldırıda yeni gelişme: İzleri 'Daltonlar çetesine' uzandı

Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine saldırıda yeni gelişme: İzleri 'Daltonlar çetesine' uzandı

Şarkıcı Banu Parlak'ın, İstanbul Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin aynı gün içerisinde iki kez kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan 5 şüpheli ile ilgili... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T11:33+0300

2023-10-13T11:33+0300

2023-10-13T11:33+0300

türkiye

barış boyun

çete

güzellik merkezi

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İstanbul Bahçeşehir, 1. Kısım Doğa Parkı'nda şarkıcı Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim'de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Habertürk'ün haberine göre, ortaya çıkan yeni detaylara göre aynı gece içerisinde iki kez kurşunlanan iş yerinde kimse yaralanmazken maddi hasar meydana geldi.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çalışmayı yapan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 5 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Kime ait olduğunu sonradan öğrenmişlerSorgularında ateş ettikleri iş yerinin kime ait olduklarını bilmediklerini iddia ettiler. İddialarına göre, olayı azmettiren kişinin kendilerine, “Sadece iş yerine ateş edin kimseyi hedef almayın" dediğini belirten şüpheliler, birkaç gün sonra çıkan haberlerde, ateş ettikleri işyerinin şarkıcı Banu Parlak’a ait olduğunu öğrendiklerini söyledi.İzleri Daltonlar çetesine uzandıSürdürülen soruşturma kapsamında motosikletli tetikçilerin izi, Barış Boyun’un suç örgütüne tetikçilik yapan ‘Daltonlar çetesi’ne uzandı. Elde edilen bilgilere göre şüphelilerin Daltonlar çetesinin ele başı Beratcan Gökdemir’i tanıdıkları ortaya çıktı.Barış Boyun’un suç örgütünün alt grubunda yer alan ve saldırılarda tetikçilik yapan ‘Daltonlar çetesi’nin ele başı Beratcan Gökdemir de polis tarafından aranan isimler arasında yer alıyor.Elde edilen bu bilgilerin ardından işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, 'Suç örgütüne üye olmak', 'Örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231010/banu-parlakin-guzellik-merkezine-saldiran-5-supheli-tutuklandi-1076187622.html

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