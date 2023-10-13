https://sputniknews.com.tr/20231013/milli-savunma-bakani-gulerden-israil-filistin-catismasi-aciklamasi-1076299524.html

Milli Savunma Bakanı Güler'den 'İsrail-Filistin çatışması' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Güler'den 'İsrail-Filistin çatışması' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, "Sivillere yönelik her türlü eylem ile sivil yerleşimi hedef alan her türlü saldırıları... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T11:24+0300

2023-10-13T11:24+0300

2023-10-13T11:24+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

yaşar güler

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Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu NATO Karargahı'nda, Brüksel'de görevli Türk gazetecilerle bir araya geldi.Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, NATO Karargahı'nda Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak ettiklerini belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan destekleri ve bugüne kadar sağladıkları katkıları dile getirdiklerini ifade eden Bakan Güler, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı için yoğun gayret sarf etmemize rağmen girişimin sonlandığını ancak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, girişimin yeniden canlandırılması konusundaki ısrarlı çabalarımızın devam ettiğini ifade ettik. Ülkemize uygulanan haksız ihraç lisans kısıtlamalarının sadece Türkiye'yi değil, ittifakı ve Ukrayna'yı da etkilediğine dikkati çektik." diye konuştu.NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunda da Ukrayna'ya olan destek ve işbirliklerini yinelediklerini bildiren Güler, "Karadeniz ve Montrö'ye ilişkin görüşlerimizi tekrar vurguladık. Toplantı, NATO Ukrayna Konseyi’nin Savunma Bakanları düzeyindeki ilk toplantısı oldu. Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katıldığı toplantıda, NATO-Ukrayna ilişkileri gözden geçirildi." dedi.Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru ile bir araya geldiklerini hatırlatan Güler, "Bulgaristan ve Romanya ile Karadeniz'de deniz mayınlarıyla mücadeleyle ilgili olarak birlikte çalışmaya yönelik 'üçlü girişim' oluşturulması konusunda karar aldık." açıklamasında bulundu.Romanya'daki hava polisliği misyonuna Aralık 2023-Mart 2024 döneminde, Türkiye'nin F-16 uçaklarıyla katkıda bulunacağını beyan ettiklerini aktaran Güler, şunları söyledi:'Irak ve Suriye'deki durumdan beslenmeye devam ediyor'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın üçüncü oturumunda mevcut güvenlik ortamında ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışma ve planların ele alındığını belirten Güler, Türkiye'nin NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına yaptığı katkıları dile getirdiklerini bildirdi.Milli Savunma Bakanı Güler, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle kararlılıkla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bunun NATO'nun savunma ve caydırıcılık hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladık. Ankara'da yaşanan menfur hadisenin, terörizm tehdidinin azalmadığının, Irak ve Suriye'deki durumdan beslenmeye devam ettiğini gösterdiğinin altını çizdik. Ülkemize yönelik yaptırım ve kısıtlamaların, ittifakın birlik, dayanışma ve uyum ilkeleriyle bağdaşmadığını ve sonlandırılması çağrımızı bu vesileyle bir kere daha yineledik." ifadelerini kullandı.Son oturumda ise ittifakın harekat ve misyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Bakan Güler, şöyle konuştu:Terörle mücadeleMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 71 yıllık güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak Türkiye'nin bir yandan NATO'ya önemli katkılarda bulunurken diğer yandan da yürütülen çalışmaları yakından takip ederek menfaatleri doğrultusunda azami ölçüde yönlendirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.Bakan Güler, şunları kaydetti:

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, yaşar güler