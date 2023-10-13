https://sputniknews.com.tr/20231013/metin-akpinardan-kizlariyla-ilgili-ilk-aciklama-cocuklarimin-cektigi-acilardan-dolayi-cok-uzgunum-1076321940.html

Metin Akpınar'dan kızlarıyla ilgili ilk açıklama: Çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm

Metin Akpınar'dan kızlarıyla ilgili ilk açıklama: Çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm

62 yıllık evli olan sanatçı Metin Akpınar evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama yaptı. Akpınar, konuyla ilgili olarak "Varlıklarından haberdar olmadığım... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T23:32+0300

2023-10-13T23:32+0300

2023-10-13T23:32+0300

yaşam

metin akpınar

dna

dna testi

mahkeme

duygu nebioğlu

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında açıklama yaptı.Habertürk'ün aktardığına göre Akpınar, açıklamasında konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Ne olmuştu?62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.DNA testlerini de dikkate alan mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağlamıştı.Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Duygu Nebioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

https://sputniknews.com.tr/20231012/unlu-oyuncu-metin-akpinarin-35-yil-sonra-bir-kizi-oldugu-ortaya-cikti-1076277380.html

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metin akpınar, dna, dna testi, mahkeme, duygu nebioğlu