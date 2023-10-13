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Metin Akpınar'dan kızlarıyla ilgili ilk açıklama: Çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm
Metin Akpınar'dan kızlarıyla ilgili ilk açıklama: Çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm
62 yıllık evli olan sanatçı Metin Akpınar evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama yaptı. Akpınar, konuyla ilgili olarak "Varlıklarından haberdar olmadığım... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
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Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında açıklama yaptı.Habertürk'ün aktardığına göre Akpınar, açıklamasında konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Ne olmuştu?62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.DNA testlerini de dikkate alan mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağlamıştı.Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Duygu Nebioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
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metin akpınar, dna, dna testi, mahkeme, duygu nebioğlu
metin akpınar, dna, dna testi, mahkeme, duygu nebioğlu

Metin Akpınar'dan kızlarıyla ilgili ilk açıklama: Çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm

23:32 13.10.2023
© Fotoğraf : YouTubeMetin Akpınar
Metin Akpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
© Fotoğraf : YouTube
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62 yıllık evli olan sanatçı Metin Akpınar evlilik dışı kızlarıyla ilgili açıklama yaptı. Akpınar, konuyla ilgili olarak "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum" dedi
Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar, evlilik dışı kızları Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu hakkında açıklama yaptı.
Habertürk'ün aktardığına göre Akpınar, açıklamasında konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya’da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım.
Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi.
İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı.
Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu, benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek.
Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur.
Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum.
En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum.
Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor.

Ne olmuştu?

62 yıllık evli olan Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden bir kızı olduğu ortaya çıkmıştı.
DNA testlerini de dikkate alan mahkeme, Duygu Nebioğlu’nun Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağlamıştı.
Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Duygu Nebioğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
"94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım."
Metin Akpınar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
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35 yıllık sır: Metin Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı
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