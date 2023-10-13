https://sputniknews.com.tr/20231013/meteoroloji-saat-verdi-il-il-uyardi-saganak-yagis-etkili-olacak-1076293433.html
Meteoroloji saat verdi, il il uyardı: Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji saat verdi, il il uyardı: Sağanak yağış etkili olacak
Meteoroloji yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hatay, Bitlis, Van, Antalya’nın batısının iç kesimlerine sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu Doğu Anadolu... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T06:58+0300
2023-10-13T06:58+0300
2023-10-13T06:58+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 1 ile 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuBÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 26°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 22°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 24°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 25°CAz bulutlu ve açıkEGEParçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 26°CAz bulutluMUĞLA °C, 28°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 32°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 30°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 22°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 23°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 22°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 23°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS °C, 18°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 18°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 27°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 31°CAz bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji saat verdi, il il uyardı: Sağanak yağış etkili olacak
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Meteoroloji yeni hava durumu tahminini paylaştı. Hatay, Bitlis, Van, Antalya’nın batısının iç kesimlerine sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 1 ile 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 26°C
İSTANBUL °C, 22°C
SAKARYA °C, 24°C
KIRKLARELİ °C, 25°C
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
MUĞLA °C, 28°C
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 30°C
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
ESKİŞEHİR °C, 25°C
SİVAS °C, 22°C
KONYA °C, 23°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
KASTAMONU °C, 24°C
SİNOP °C, 23°C
ZONGULDAK °C, 21°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
SAMSUN °C, 22°C
TOKAT °C, 23°C
TRABZON °C, 20°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KARS °C, 18°C
ERZURUM °C, 18°C
MALATYA °C, 25°C
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
GAZİANTEP °C, 30°C
MARDİN °C, 27°C
ŞANLIURFA °C, 31°C