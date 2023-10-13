https://sputniknews.com.tr/20231013/lubnanli-uzman-israil-fosfor-bombasi-kullanarak-tum-yasalarin-ustundeymis-gibi-davraniyor-1076320902.html

Lübnanlı uzman: İsrail, fosfor bombası kullanarak tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor

Lübnanlı uzman: İsrail, fosfor bombası kullanarak tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor

Lübnanlı askeri strateji uzmanı Amin Hteyt, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) İsrail’i Gazze ve Lübnan’a karşı beyaz fosforlu mühimmat kullanmakla... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T21:08+0300

2023-10-13T21:08+0300

2023-10-13T21:08+0300

dünya

israil

israil-filistin

ortadoğu

lübnan

insan hakları izleme örgütü

insan hakları izleme örgütü (hrw)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076311458_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_867525113e508b72563eeb396cdf31c6.jpg

Hteyt, Sputnik’e açıklamasında, “İsrail’in Lübnan ve Gazze’de fosfor bombalarını kullandığı şüphesiz. Tüm bunlar fotoğraf ve video materyalleriyle kayda geçti. Amaç ortada, Sivil altyapıya ve sivillere maksimum zarar vermek” diye konuştu.Fosforlu mühimmatın ani ve uzun vadeli sonuçları olduğunu dile getiren uzman, “Beyaz fosfor yangınlara yol açıyor. Lakin yangın söndürüldükten sonra bile kalan zehirli maddeler uzun süre toprağı zehirlemeye devam ediyor. Bu yüzden bazı uzmanlar ve kuruluşlar fosfor bombalarını kitle imha silahları olarak sınıflandırıyor” ifadesini kullandı.İsrail’in uluslararası toplum tarafından kınanmaktan korkmadığını ve ABD’nin, İsrail yönetiminin tüm suçlarını her türlü örtbas ettiğini dile getiren Amin Hteyt, “İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisini ve aralarında Biyolojik ve Zehirli Silahlar Sözleşmesi dahil bir dizi uluslararası protokolü tanımıyor. Tel Aviv sanki tüm yasaların üstündeymiş gibi davranıyor. İsrail'e karşı herhangi bir soruşturma için BM Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekiyor, ama burada ana müttefiki ABD veto hakkına sahip” yorumunda bulundu.İsrail’in, Filistin direniş savaşçılarının şeriat kanunlarına karşı çıkmayacağını ve uluslararası yasaklı silahları kullanmayacağını çok iyi bildiğini kaydeden Lübnanlı uzman, bunun İsrail’e özgürlük duygusu verdiğini, bu yüzden de soruşturmalardan korkmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasinda-yeniden-gundeme-gelen-beyaz-fosfor-nedir-1076310140.html

israil

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, ortadoğu, lübnan, insan hakları izleme örgütü, insan hakları izleme örgütü (hrw)