https://sputniknews.com.tr/20231013/ito-baskani-avdagicten-750-bin-isletmeye-indirim-cagrisi-1076298480.html

İTO Başkanı Avdagiç’ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı

İTO Başkanı Avdagiç’ten 750 bin işletmeye indirim çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T10:55+0300

2023-10-13T10:55+0300

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ekonomi

şekib avdagiç

ekonomi

indirim

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Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalarda özellikle otomotiv ve emlakta rutin, normal yürüyen bir piyasaya ve makul fiyatlara geri dönülmeye başlandığını kaydetti.Olağanüstü bir dönem geçirildiğini aktaran Avdagiç, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle fiyatlardaki spekülatif sürecin normale dönme işaretleri verdiğini ifade etti.Avdagiç, İTO'nun 750 binden fazla üyesine seslendiğini belirterek, "İstanbul iş dünyamızın en büyük meslek örgütü olan İTO'ya üye tüm üretici ve tüccarımızı, en az yıl sonuna kadar fiyatlarını artırmamaya ve imkanı olanları indirim yapmaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.'Enflasyonla mücadelede kritik bir viraja geldik'İTO Başkanı Avdagiç, bazı sektörlerin belirli ürünlerde fiyat artışları yapılmayacağına dair açıklamalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

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şekib avdagiç, ekonomi, indirim