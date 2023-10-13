https://sputniknews.com.tr/20231013/italya-savunma-bakanindan-hamasi-tum-filistinlilerle-ozdeslestirmeme-cagrisi-1076292258.html
İtalya Savunma Bakanı’ndan Hamas’ı tüm Filistinlilerle özdeşleştirmeme çağrısı
İtalya Savunma Bakanı’ndan Hamas’ı tüm Filistinlilerle özdeşleştirmeme çağrısı
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Filistin halkını, İsrail’e saldıran Hamas grubuyla karıştırmamak gerektiğini belirtti. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T01:14+0300
2023-10-13T01:14+0300
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filistin
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Brüksel’deki NATO savunma bakanları görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, “Saldırı, terör örgütü Hamas tarafından gerçekleştirildi. Bu saldırının sorumluluğunu Filistin halkına yüklememeliyiz. İki şeyi birbirinden ayırmalıyız, terör örgütü bir şey, Filistin halkı bambaşka bir şey” ifadesini kullandı.NATO savunma bakanlarının, “duyulmamış bir terör eylemi karşısında” İsrail’le dayanışma içinde olduklarını ifade ettiğini söyleyen Crosetto, “Bu şiddet, savaşın ya da insanlığın kabul edebileceği bir şeyin parçası değil” dedi.
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guido crosetto, italya, israil-filistin, israil, filistin, hamas
guido crosetto, italya, israil-filistin, israil, filistin, hamas
İtalya Savunma Bakanı’ndan Hamas’ı tüm Filistinlilerle özdeşleştirmeme çağrısı
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Filistin halkını, İsrail’e saldıran Hamas grubuyla karıştırmamak gerektiğini belirtti.
Brüksel’deki NATO savunma bakanları görüşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, “Saldırı, terör örgütü Hamas tarafından gerçekleştirildi. Bu saldırının sorumluluğunu Filistin halkına yüklememeliyiz. İki şeyi birbirinden ayırmalıyız, terör örgütü bir şey, Filistin halkı bambaşka bir şey” ifadesini kullandı.
NATO savunma bakanlarının, “duyulmamış bir terör eylemi karşısında” İsrail’le dayanışma içinde olduklarını ifade ettiğini söyleyen Crosetto, “Bu şiddet, savaşın ya da insanlığın kabul edebileceği bir şeyin parçası değil” dedi.