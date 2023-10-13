https://sputniknews.com.tr/20231013/istanbulda-kredi-cikaramadi-diye-bankaciyi-vurdu-6-saat-rehin-aldi-1076302387.html

İstanbul’da kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu, 6 saat rehin aldı

İstanbul’da kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu, 6 saat rehin aldı

Beyoğlu’nda bir şahıs 340 bin lira kredi borcu olan bankada çalışan arkadaşını, çağırdığı ofisinde yeni kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu. Kurşun... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T12:35+0300

2023-10-13T12:35+0300

2023-10-13T12:35+0300

türkiye

bankacılık

kredi

saldırgan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076302232_0:4:999:566_1920x0_80_0_0_f34ac4276189c026c769a81ffd734040.jpg

İstanbul’da Remzi T. isimli kişi, kendisine kredi ve kredi kartı çıkaramadığı gerekçesiyle bankacı Cemil A.’yı boynundan vurup, 6 saat boyunca rehin aldı.Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan Remzi T., bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak Remzi T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi.Remzi T., bu sebeple bankadan taşınıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A.’yı telefonla aradı.Bankacının yapılandırma teklif ettiği Remzi T., onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen Cemil A. ile Remzi T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.Boynundan vurduAncak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada Remzi T. bir yandan da alkol alırken, Cemil A.’dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi.Ancak bankacı Cemil A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı.Bu duruma sinirlenen Remzi T., sandalyede oturan Cemil A.’nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti.Silahtan çıkan mermi Cemil A.’nın boynundan girerek boğazına saplandı.6 saat rehin aldıOlayın ardından yaralanan Cemil A.’nın boynuna tampon yapan Remzi T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören Remzi T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.Taksim Meydanı’na gelen Cemil A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Hemen ameliyata alınan Cemil A.’nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Ancak adamın beynine hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.Saldırgan tutuklandıOlayla ilgili olarak çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın Remzi T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Remzi T. cadde üzerinde yakalandı.Saldırganın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan Remzi T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://sputniknews.com.tr/20231007/merkez-bankasindan-dijital-cuzdan-duzenlemesi-1076124691.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bankacılık, kredi, saldırgan