https://sputniknews.com.tr/20231013/istanbulda-kredi-cikaramadi-diye-bankaciyi-vurdu-6-saat-rehin-aldi-1076302387.html
İstanbul’da kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu, 6 saat rehin aldı
İstanbul’da kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu, 6 saat rehin aldı
Beyoğlu’nda bir şahıs 340 bin lira kredi borcu olan bankada çalışan arkadaşını, çağırdığı ofisinde yeni kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu. Kurşun... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T12:35+0300
2023-10-13T12:35+0300
2023-10-13T12:35+0300
türkiye
bankacılık
kredi
saldırgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076302232_0:4:999:566_1920x0_80_0_0_f34ac4276189c026c769a81ffd734040.jpg
İstanbul’da Remzi T. isimli kişi, kendisine kredi ve kredi kartı çıkaramadığı gerekçesiyle bankacı Cemil A.’yı boynundan vurup, 6 saat boyunca rehin aldı.Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan Remzi T., bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak Remzi T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi.Remzi T., bu sebeple bankadan taşınıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A.’yı telefonla aradı.Bankacının yapılandırma teklif ettiği Remzi T., onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen Cemil A. ile Remzi T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.Boynundan vurduAncak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada Remzi T. bir yandan da alkol alırken, Cemil A.’dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi.Ancak bankacı Cemil A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı.Bu duruma sinirlenen Remzi T., sandalyede oturan Cemil A.’nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti.Silahtan çıkan mermi Cemil A.’nın boynundan girerek boğazına saplandı.6 saat rehin aldıOlayın ardından yaralanan Cemil A.’nın boynuna tampon yapan Remzi T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören Remzi T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.Taksim Meydanı’na gelen Cemil A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Hemen ameliyata alınan Cemil A.’nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Ancak adamın beynine hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.Saldırgan tutuklandıOlayla ilgili olarak çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın Remzi T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Remzi T. cadde üzerinde yakalandı.Saldırganın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan Remzi T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/merkez-bankasindan-dijital-cuzdan-duzenlemesi-1076124691.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076302232_122:0:879:568_1920x0_80_0_0_510fb8e33a6cb040953b970da4c70c9b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bankacılık, kredi, saldırgan
bankacılık, kredi, saldırgan
İstanbul’da kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu, 6 saat rehin aldı
Abone ol
Beyoğlu’nda bir şahıs 340 bin lira kredi borcu olan bankada çalışan arkadaşını, çağırdığı ofisinde yeni kredi çıkartamadı diye boynundan vurdu. Kurşun boğazında kalarak yaralanan bankacının boynuna tampon yapan şahıs, onu 6 saat boyunca da rehin aldı.
İstanbul’da Remzi T. isimli kişi, kendisine kredi ve kredi kartı çıkaramadığı gerekçesiyle bankacı Cemil A.’yı boynundan vurup, 6 saat boyunca rehin aldı.
Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan Remzi T., bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak Remzi T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi.
Remzi T., bu sebeple bankadan taşınıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A.’yı telefonla aradı.
Bankacının yapılandırma teklif ettiği Remzi T., onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen Cemil A. ile Remzi T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.
Boynundan vurdu
Ancak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada Remzi T. bir yandan da alkol alırken, Cemil A.’dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi.
Ancak bankacı Cemil A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı.
Bu duruma sinirlenen Remzi T., sandalyede oturan Cemil A.’nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti.
Silahtan çıkan mermi Cemil A.’nın boynundan girerek boğazına saplandı.
6 saat rehin aldı
Olayın ardından yaralanan Cemil A.’nın boynuna tampon yapan Remzi T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören Remzi T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.
Taksim Meydanı’na gelen Cemil A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hemen ameliyata alınan Cemil A.’nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Ancak adamın beynine hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
Saldırgan tutuklandı
Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın Remzi T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Remzi T. cadde üzerinde yakalandı.
Saldırganın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan Remzi T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.