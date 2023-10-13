https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-lubnanin-sinirindaki-bazi-bolgeleri-topcu-atislariyla-vurdu-1076313367.html
İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu
İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vvurdu. Olayda 2'si Al Jazeera televizyonundan 3 gazeteci yaralandı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T17:29+0300
2023-10-13T17:29+0300
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti. Devam eden gerginlikte can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi. İsrail ordusundan karşı saldırı açıklamasıİsrail ordusu yaptığı açıklamada Lübnan'dan gelen bombardımana tank ve top ateşiyle karşılık verdiklerini duyurdu.Yapılan basın açıklamasında şu cümleler yer aldı:Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci öldüSputnik muhabiri, İsrail ordusunun Alma Şaab'da gazetecilerin bulunduğu bölgeyi doğrudan hedef aldığını bildirdi.Saldırıda 1 gazeteci öldü, 3 gazeteci yaralandı.Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin öldüğünü, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı.Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231013/israilden-bmye-filistin-bildirimi-24-saat-icinde-guneye-kaydirin-1076294510.html
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israil, israil-filistin, lübnan
İsrail, Lübnan sınırındaki bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu
17:29 13.10.2023 (güncellendi: 19:21 13.10.2023) Abone ol
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde, bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vvurdu. Olayda 2'si Al Jazeera televizyonundan 3 gazeteci yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı hakkında bilgilere yer verildi.
İsrail'in topçu atışlarıyla Lübnan'a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.
Saldırının ardından Lübnan ve İsrail sınırında karşılıklı çatışma çıktığı, İsrail'e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun bir şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.
İsrail'in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti. Devam eden gerginlikte can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi.
İsrail ordusundan karşı saldırı açıklaması
İsrail ordusu yaptığı açıklamada Lübnan'dan gelen bombardımana tank ve top ateşiyle karşılık verdiklerini duyurdu.
Yapılan basın açıklamasında şu cümleler yer aldı:
Lübnan tarafından sınıra yakın İsrail topraklarına bombardıman yapıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı askerler, şu anda bombardımanın kaynağına tank ve topçu ateşiyle karşılık veriyor.
Lübnan-İsrail sınırında gerçekleşen saldırıda 1 gazeteci öldü
Sputnik muhabiri, İsrail ordusunun Alma Şaab'da gazetecilerin bulunduğu bölgeyi doğrudan hedef aldığını bildirdi.
Saldırıda 1 gazeteci öldü, 3 gazeteci yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda 1 gazetecinin öldüğünü, 3 gazetecinin de yaralandığını aktardı.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu açıkladı.
İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.