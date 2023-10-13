https://sputniknews.com.tr/20231013/efsanevi-rus-sef-velery-gergiev-yonetimindeki-rus-orkestranin-turkiye-turnesi-suruyor-1076292002.html
Efsanevi Rus şef Velery Gergiev yönetimindeki Rus orkestranın Türkiye turnesi sürüyor
Efsanevi Rus şef Velery Gergiev yönetimindeki Rus orkestranın Türkiye turnesi sürüyor
Efsanevi Rus şef Velery Gergiev’in yönetimindeki St. Petersburg merkezli dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası’nın Türkiye turnesi sürüyor. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T01:00+0300
2023-10-13T01:00+0300
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atatürk kültür merkezi
atatürk kültür merkezi (akm)
velery gergiev
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Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası önce Antalya’daki Aspendos Tiyatrosu’nda konser verdi. Dün de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile birlikte Ankara’da sahne paylaşıldı. Ünlü Rus orkestrası, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde de konser verdi.Maestro Gergiev, Ankara’daki konserde, Mariinsky Tiyatrosu ve SCO’dan yaklaşık eşit oranlarda müzisyenlerden oluşan karma bir orkestrayı yönetti.Büyük Şef, Sputnik’e açıklamasında, Türk müzisyenlerle ortak bir dil bulmayı başarıp başarmadığı sorusuna, “Buldum! Kesinlikle! Bu çok basit bir soru. Buraya ilk gelişim değil. 25 yıldır Türkiye’de sahne alıyorum” dedi.Kültürün siyasallaştırılması ve Rus kültürünün “iptal edilmesi” yönündeki soruları da yanıtlayan Gergiev, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20170327/kizil-ordu-korosu-ilk-duragi-istanbul-1027813543.html
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sanat, kültür & sanat, istanbul, atatürk kültür merkezi, atatürk kültür merkezi (akm), velery gergiev
sanat, kültür & sanat, istanbul, atatürk kültür merkezi, atatürk kültür merkezi (akm), velery gergiev
Efsanevi Rus şef Velery Gergiev yönetimindeki Rus orkestranın Türkiye turnesi sürüyor
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Efsanevi Rus şef Velery Gergiev’in yönetimindeki St. Petersburg merkezli dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası’nın Türkiye turnesi sürüyor.
Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası önce Antalya’daki Aspendos Tiyatrosu’nda konser verdi. Dün de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile birlikte Ankara’da sahne paylaşıldı. Ünlü Rus orkestrası, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde de konser verdi.
Maestro Gergiev, Ankara’daki konserde, Mariinsky Tiyatrosu ve SCO’dan yaklaşık eşit oranlarda müzisyenlerden oluşan karma bir orkestrayı yönetti.
Büyük Şef, Sputnik’e açıklamasında, Türk müzisyenlerle ortak bir dil bulmayı başarıp başarmadığı sorusuna, “Buldum! Kesinlikle! Bu çok basit bir soru. Buraya ilk gelişim değil. 25 yıldır Türkiye’de sahne alıyorum” dedi.
Kültürün siyasallaştırılması ve Rus kültürünün “iptal edilmesi” yönündeki soruları da yanıtlayan Gergiev, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
“Bu zor zamanlarımızda, tüm çağların, tüm ulusal geleneklerin en büyük bestecileriyle diyaloğa daha fazla zaman ayırmalıyız. Bu benim için en büyük anlam teşkil ediyor. Günümüz dünyasında en tehlikeli şey, birilerine karşı dostluk etmek. Koalisyonları oynamayan, 'lehinde' veya 'aleyhine' olmayan ülkelerin, oyuncuların olması gerekiyor. Fırsatlarını, güzelliklerini, inanılmaz kültürel anıtlarını, misal antik Aspendos’taki arenayı sunan, binlerce yılın biriktirdiği kültürel zenginlikleri insanlara açan Türkiye ile aynı politikaları mümkün olduğu kadar çok ülke yürütürse dünyamız daha sağlıklı hale gelir.”