https://sputniknews.com.tr/20231013/efsanevi-rus-sef-velery-gergiev-yonetimindeki-rus-orkestranin-turkiye-turnesi-suruyor-1076292002.html

Efsanevi Rus şef Velery Gergiev yönetimindeki Rus orkestranın Türkiye turnesi sürüyor

Efsanevi Rus şef Velery Gergiev yönetimindeki Rus orkestranın Türkiye turnesi sürüyor

Efsanevi Rus şef Velery Gergiev’in yönetimindeki St. Petersburg merkezli dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası’nın Türkiye turnesi sürüyor. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T01:00+0300

2023-10-13T01:00+0300

2023-10-13T01:00+0300

yaşam

sanat

kültür & sanat

istanbul

atatürk kültür merkezi

atatürk kültür merkezi (akm)

velery gergiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076291827_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d288129cbe6887bef8b001438f444480.jpg

Mariinsky Tiyatrosu Senfoni Orkestrası önce Antalya’daki Aspendos Tiyatrosu’nda konser verdi. Dün de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile birlikte Ankara’da sahne paylaşıldı. Ünlü Rus orkestrası, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde de konser verdi.Maestro Gergiev, Ankara’daki konserde, Mariinsky Tiyatrosu ve SCO’dan yaklaşık eşit oranlarda müzisyenlerden oluşan karma bir orkestrayı yönetti.Büyük Şef, Sputnik’e açıklamasında, Türk müzisyenlerle ortak bir dil bulmayı başarıp başarmadığı sorusuna, “Buldum! Kesinlikle! Bu çok basit bir soru. Buraya ilk gelişim değil. 25 yıldır Türkiye’de sahne alıyorum” dedi.Kültürün siyasallaştırılması ve Rus kültürünün “iptal edilmesi” yönündeki soruları da yanıtlayan Gergiev, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20170327/kizil-ordu-korosu-ilk-duragi-istanbul-1027813543.html

istanbul

atatürk kültür merkezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sanat, kültür & sanat, istanbul, atatürk kültür merkezi, atatürk kültür merkezi (akm), velery gergiev