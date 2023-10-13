https://sputniknews.com.tr/20231013/disislerinden-israil-ordusunun-gazzenin-kuzeyindeki-nufusun-bolgeden-cekilmesi-talebine-tepki-1076311822.html

Dışişleri'nden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki

Dışişleri'nden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönündeki duyurusunun "hiçbir şekilde... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T16:43+0300

2023-10-13T16:43+0300

2023-10-13T16:43+0300

türkiye

türkiye

dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg

Bakanlık, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun bölgeden çekilmesi talebine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verildi.Bakanlığın açıklamasında, "Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, İsrail’in "bu vahim hatadan derhal geri dönmesi", Gazze’de sivil halka yönelik "acımasız ve topyekun eylemlerine hemen son vermesinin beklendiği" vurgulandı.İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.Ayrıca İsrail ordusu, İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiklerini savunmuştu.

türkiye

israil

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, gazze şeridi