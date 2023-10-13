https://sputniknews.com.tr/20231013/disislerinden-israil-ordusunun-gazzenin-kuzeyindeki-nufusun-bolgeden-cekilmesi-talebine-tepki-1076311822.html
Dışişleri'nden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki
Dışişleri'nden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönündeki duyurusunun "hiçbir şekilde... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T16:43+0300
2023-10-13T16:43+0300
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dışişleri bakanlığı
israil
israil-filistin
gazze şeridi
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Bakanlık, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun bölgeden çekilmesi talebine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verildi.Bakanlığın açıklamasında, "Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, İsrail’in "bu vahim hatadan derhal geri dönmesi", Gazze’de sivil halka yönelik "acımasız ve topyekun eylemlerine hemen son vermesinin beklendiği" vurgulandı.İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.Ayrıca İsrail ordusu, İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiklerini savunmuştu.
türkiye
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türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, gazze şeridi
türkiye, dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, gazze şeridi
Dışişleri'nden İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun bölgeden çekilmesi talebine tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde güneye çekilmesi yönündeki duyurusunun "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu bildirdi.
Bakanlık, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan nüfusun bölgeden çekilmesi talebine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadesine yer verildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, İsrail’in "bu vahim hatadan derhal geri dönmesi", Gazze’de sivil halka yönelik "acımasız ve topyekun eylemlerine hemen son vermesinin beklendiği" vurgulandı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istemişti.
Ayrıca İsrail ordusu, İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'de tüneller ve evlerin altının yanı sıra sivillerin yaşadığı binalarda gizlendiklerini savunmuştu.