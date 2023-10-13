https://sputniknews.com.tr/20231013/disisleri-bakanligindan-lubnana-seyahat-uyarisi-1076293211.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'a seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T06:18+0300

2023-10-13T06:18+0300

2023-10-13T06:18+0300

türkiye

dışişleri

dışişleri bakanlığı

lübnan

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'deki olayların Lübnan'ın güneyine yansıması ihtimaline karşı Lübnan'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız, İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan'ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehrinin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır. Acil durumlar için Beyrut Büyükelçiliğimize aşağıdaki telefonlardan ulaşılabilmektedir. +961 3 944 904 / +961 70 622 012" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/tbmmde-filistin-oturumunun-ardindan-6-partiden-ortak-bildiri-1076290122.html

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