https://sputniknews.com.tr/20231013/disisleri-bakanligindan-avrupa-konseyi-parlamenter-meclisine-tepki-tarihi-bir-hataya-imza-atildi-1076300562.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T11:56+0300
2023-10-13T11:56+0300
2023-10-13T11:56+0300
türkiye
türkiye
dışişleri bakanlığı
avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/meclis-baskani-kurtulmus-ap-raporu-avrupanin-turkiyeyi-kaybetmesi-amaciyla-yazilmis-1075748801.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
türkiye, dışişleri bakanlığı, avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı
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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.
AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.