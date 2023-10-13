https://sputniknews.com.tr/20231013/disisleri-bakanligindan-avrupa-konseyi-parlamenter-meclisine-tepki-tarihi-bir-hataya-imza-atildi-1076300562.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne tepki: Tarihi bir hataya imza atıldı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T11:56+0300

2023-10-13T11:56+0300

2023-10-13T11:56+0300

türkiye

türkiye

dışişleri bakanlığı

avrupa konseyi parlamenter meclisi (akpm)

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230925/meclis-baskani-kurtulmus-ap-raporu-avrupanin-turkiyeyi-kaybetmesi-amaciyla-yazilmis-1075748801.html

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