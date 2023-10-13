https://sputniknews.com.tr/20231013/disisleri-bakani-fidan-bugun-misiri-ziyaret-edecek-1076297330.html
Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Mısır'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Mısır'ı ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T10:03+0300
2023-10-13T10:03+0300
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mısır
hakan fidan
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Dışişleri Bakanlığından, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230926/abdulkadir-selvi-hakan-fidan-mite-damgasini-vurdu-simdi-sira-disislerinde-1075764781.html
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türkiye, mısır, hakan fidan
türkiye, mısır, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Mısır'ı ziyaret edecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.