https://sputniknews.com.tr/20231013/disisleri-bakani-fidan-bugun-misiri-ziyaret-edecek-1076297330.html

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Mısır'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Mısır'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

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Dışişleri Bakanlığından, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

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