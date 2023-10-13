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https://sputniknews.com.tr/20231013/bakan-yerlikaya-duyurdu-bulutlar-cetesi-olarak-bilinen-suc-orgutu-cokertildi-1076295463.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ”Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar çetesi' olarak bilinen suç örgütü... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T08:37+0300
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türkiye
ali yerlikaya
suç örgütü
operasyon
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes operasyonları' kapsamında 'Bulutlar çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildiğini belirterek, düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahsın yakalandığını kaydetti."Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız" diyen Yerlikaya şu bilgileri verdi:"KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle; eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı, alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz."
https://sputniknews.com.tr/20231012/bakan-yerlikaya-ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-9-polis-aciga-alindi-1076273581.html
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ali yerlikaya, suç örgütü, operasyon
ali yerlikaya, suç örgütü, operasyon

Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Bulutlar çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi

08:37 13.10.2023 (güncellendi: 08:52 13.10.2023)
© FotoğrafOperasyon
Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ”Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında 'Bulutlar çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildi” dedi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes operasyonları' kapsamında 'Bulutlar çetesi' olarak bilinen suç örgütü çökertildiğini belirterek, düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli şahsın yakalandığını kaydetti.
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız" diyen Yerlikaya şu bilgileri verdi:
"KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda Bulutlar olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalamak için Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars olmak üzere 8 ilimizde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Kasten Yaralama, Nitelikli Yağma, Şantaj ve Rüşvet suçlarını işlemek suretiyle; eğlence mekânlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekânları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirmek suretiyle vatandaşlarımızın huzurunu bozduğu ve bu sayede nüfuz elde etmeye çalıştığı, alacak-verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle.
Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz."
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
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