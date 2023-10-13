https://sputniknews.com.tr/20231013/bakan-mehmet-simsekten-vergilerde-istisna-ve-muafiyet-adimi-1076297765.html

Bakan Mehmet Şimşek’ten vergilerde istisna ve muafiyet adımı

Bakan Mehmet Şimşek’ten vergilerde istisna ve muafiyet adımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergilerdeki istisna ve muafiyetler ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’na talimat verdiği belirtildi. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T10:41+0300

2023-10-13T10:41+0300

2023-10-13T10:41+0300

ekonomi

vergi

mehmet şimşek

sermaye

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Vergi reformu için 2024 yılını işaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan “Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacaktır” ifadesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ayrıntılı bir çalışma talep ettiği aktarıldı.Sözcü'den Hülya K. Oruçoğlu'nun haberine göre, çalışma ile vergi türlerindeki tüm istisna ve muafiyetlerin tek tek elden geçirilmesi, hangi istisnaların sağlıklı çalıştığı, hangilerinin ne gibi avantajlar sağladığına yer verileceği belirtildi.'KDV ve ÖTV'ye yükleniliyor'OVP'ye göre, vergide adaletin sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, “Vergi harcamalarında etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak” dedi.Bu yıl 443 milyar TL Gelir Vergisi, 280 milyar TL Kurumlar Vergisi olmak üzere tüm vergi türlerinde toplamda 994 milyar TL'lik istisna ve muafiyet sağladığını belirten Aydoğmuş, “Bu tutar toplam tahsil edilmesi planlanan vergi gelirlerinin yüzde 23'ünü oluşturuyor. İstisna ve muafiyetler ekseninde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile ilgili 160 düzenleme var. Sanki Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları, ‘nasıl vergi almayız' mantığına bürünmüş. Dolaysız, doğrudan vergilerde istenilen kıvam yakalanamıyor ve aslında vergi adaleti ruhundan yoksun KDV ve ÖTV gibi vergilere yükleniliyor” ifadelerini kullandı.Vergi reformunda en önemli konu başlığı olan istisna ve muafiyetlerin revize edilmesi gerektiğini kaydeden Aydoğmuş, “Revizenin olması halinde bu ağırlıklı olarak sermaye gelirlerine yönelik olacak. Bu bağlamda Gelir ve Kurumlar Vergisi'nde artışa gidilecek ve bundan şirketler daha fazla etkilenecek” diye konuştu.'Gelir dağılımında adalet, mali, güce göre vergi'Aydoğmuş, şöyle dedi:

https://sputniknews.com.tr/20231013/anayasa-mahkemesi-kararini-verdi-vergide-yeni-gelisme-1076296481.html

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vergi, mehmet şimşek, sermaye