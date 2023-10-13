https://sputniknews.com.tr/20231013/ates-cemberi-yarin-gokyuzunu-kaplamaya-hazirlaniyor-ne-zaman-ve-hangi-ulkelerdegorulecek-1076307299.html

Ateş çemberi yarın gökyüzünü kaplamaya hazırlanıyor: Ne zaman ve hangi ülkelerde görülecek?

Ateş çemberi yarın gökyüzünü kaplamaya hazırlanıyor: Ne zaman ve hangi ülkelerde görülecek?

14 Ekim sabahı, 2046'ya kadar benzeri bir daha yaşanmayacak bir güneş tutulması gökyüzünde izlenebilecek. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T14:53+0300

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yaşam

güneş

halkalı

halkalı güneş tutulması

ateş çemberi

uzay

türkiye

amerika

amerika kıtası

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Bilim insanları, yarın görülecek güneş tutulmasının ateş çemberine benzer bir şekilde gökyüzünde olacağını açıkladı. Güneş ışığının ayın karanlık gölgesi etrafında parlayacak olması nedeniyle 'ateş çemberi' veya 'halkalı güneş tutulması' olarak adlandırılan tutulma, 14 Ekim sabahı gerçekleşecek. 2024 yılının nisan ayında tam bir güneş tutulması beklenirken, yarınki tutulma o kadar nadir gerçekleşecek ki 2046 yılına kadar böyle bir tutulma yaşanmayacak. Güneş tutulması nasıl oluyor?Türkiye Uzay Ajansı'nın internet sitesinde, güneş tutulması şöyle açıklanıyor: Halkalı tutulma ise, Ay'ın normalde olduğundan biraz daha uzakta konumlanmasından dolayı gerçekleşiyor. Yani güneşin boyutunu tam olarak kaplanmadığında gökyüzünde halka şeklini oluşturuyor.Hangi ülkelerden izlenebilecek?Halkalı Tutulma, Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde izlenebilecek. Türkiye'de ise halkalı tutulma olmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20191226/halkali-gunes-tutulmasi-gerceklesti-binlerce-insan-ates-cemberini-izledi-1040917290.html

güneş

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amerika

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