https://sputniknews.com.tr/20231013/aksener-kahramanmaras-buyuksehir-belediye-baskani-adayini-acikladi--1076316609.html
Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı
Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu duyurdu. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T18:35+0300
2023-10-13T18:35+0300
2023-10-13T18:35+0300
türkiye
iyi parti
izmir
ümit özlale
kahramanmaraş
mesut dedeoğlu
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Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti, Kahramanmaraş adayını da açıkladı. Dünya'nın aktardığına göre Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Buluşması programına katıldı.Akşener burada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı.Akşener, geçen haftalarda partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının da Melih Aydın olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231011/meral-aksenerden-cumhurbaskani-erdogana-ittifak-yaniti-1076243670.html
türkiye
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iyi parti, izmir, ümit özlale, kahramanmaraş, mesut dedeoğlu
iyi parti, izmir, ümit özlale, kahramanmaraş, mesut dedeoğlu
Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu duyurdu.
Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti, Kahramanmaraş adayını da açıkladı.
Dünya'nın aktardığına
göre Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Buluşması programına katıldı.
Akşener burada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı.
Akşener, geçen haftalarda partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının da Melih Aydın olduğunu açıklamıştı.