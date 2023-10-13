https://sputniknews.com.tr/20231013/aksener-kahramanmaras-buyuksehir-belediye-baskani-adayini-acikladi--1076316609.html

Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı

Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu duyurdu. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T18:35+0300

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türkiye

iyi parti

izmir

ümit özlale

kahramanmaraş

mesut dedeoğlu

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Yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girmeye karar veren İYİ Parti, Kahramanmaraş adayını da açıkladı. Dünya'nın aktardığına göre Kahramanmaraş'ı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Teşkilat Buluşması programına katıldı.Akşener burada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Mesut Dedeoğlu olduğunu açıkladı.Akşener, geçen haftalarda partisinin İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının da Melih Aydın olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231011/meral-aksenerden-cumhurbaskani-erdogana-ittifak-yaniti-1076243670.html

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iyi parti, izmir, ümit özlale, kahramanmaraş, mesut dedeoğlu