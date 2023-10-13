https://sputniknews.com.tr/20231013/afganistanda-camide-patlama-en-az-17-kisi-oldu-20-kisi-yaralandi-1076307500.html
Afganistan'da camide patlama: En az 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Afganistan'da camide patlama: En az 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
Afganistan'ın Baghlan vilayetinde camide meydana gelen patlamada en az 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T14:31+0300
2023-10-13T14:31+0300
2023-10-13T14:55+0300
dünya
afganistan
cami
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c808f5150bf7ad3daec21e4bc1e010be.jpg
Afganistan'ın yerel medya kaynaklarının aktardığına göre, Baghlan şehrindeki camide patlama meydana geldi. Sebebinin henüz bilinmediği ve cuma namazı sırasında gerçekleşen olayda en az 17 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı aktarıldı
https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-polisi-mescid-i-aksada-cuma-namazini-engelledi-filistinlilere-mudahale-ediliyor-1076303485.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/17/1064900268_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2eaab4b82979b1fe6824c2f8a1d3d5bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afganistan, cami, patlama
afganistan, cami, patlama
Afganistan'da camide patlama: En az 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
14:31 13.10.2023 (güncellendi: 14:55 13.10.2023) Abone ol
Afganistan'ın Baghlan vilayetinde camide meydana gelen patlamada en az 17 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Afganistan'ın yerel medya kaynaklarının aktardığına göre, Baghlan şehrindeki camide patlama meydana geldi. Sebebinin henüz bilinmediği ve cuma namazı sırasında gerçekleşen olayda en az 17 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı aktarıldı