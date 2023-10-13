https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-basini-pentagon-ortadogudaki-askerlerine-yonelik-saldirilardan-korkuyor-1076271546.html

ABD basını: Pentagon, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor

ABD basını: Pentagon, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor

ABD merkezli The Politico gazetesi, adı açıklanmayan Pentagon temsilcilerine atıfta bulunduğu haberinde, ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmandığı bu... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T00:03+0300

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2023-10-13T00:04+0300

dünya

abd

suriye

irak

ortadoğu

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

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The Politico, savunma bakanlığı yetkililerinin, özellikle Irak ve Suriye'deki İran destekli milis güçlerle birlikte Basra Körfezi'ndeki İran güçlerinin geçmişte yaptıkları gibi, bu iki ülkede faaliyet gösteren ABD veya müttefik silahlı gruplara saldırmak için bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürüttüğü askeri operasyonlardan sorumlu Pentagon Sözcüsü Jeffrey Carmichael, gazeteye yaptığı açıklamasında, Ortadoğu'daki ABD birliklerinin bölgedeki çatışmalardan ve istikrarsızlıktan yararlanmak isteyen ‘kötü adamların’ farkında olduğunu söyledi.The Politico, Trump yönetiminden bu yana Suriye'de 900'e yakın ABD’li askeri personelin bulunduğunu açıklarken, Irak'ta yerel orduya danışmanlık yapan yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.Gazete, İran 'yanlısı milislerin' mart ayı da dahil olmak üzere yıllar boyunca her iki ülkedeki ABD birliklerine periyodik olarak saldırdığını da hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20231001/eski-pentagon-danismanindan-abd-icin-iki-secenek-ya-ukraynadan-vazgececek-ya-da-asker-gonderecek-1075920916.html

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abd, suriye, irak, ortadoğu, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), işid