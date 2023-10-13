https://sputniknews.com.tr/20231013/abd-basini-pentagon-ortadogudaki-askerlerine-yonelik-saldirilardan-korkuyor-1076271546.html
ABD basını: Pentagon, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor
ABD basını: Pentagon, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor
ABD merkezli The Politico gazetesi, adı açıklanmayan Pentagon temsilcilerine atıfta bulunduğu haberinde, ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmandığı bu... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T00:03+0300
2023-10-13T00:03+0300
2023-10-13T00:04+0300
dünya
abd
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irak
ortadoğu
pentagon
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The Politico, savunma bakanlığı yetkililerinin, özellikle Irak ve Suriye'deki İran destekli milis güçlerle birlikte Basra Körfezi'ndeki İran güçlerinin geçmişte yaptıkları gibi, bu iki ülkede faaliyet gösteren ABD veya müttefik silahlı gruplara saldırmak için bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürüttüğü askeri operasyonlardan sorumlu Pentagon Sözcüsü Jeffrey Carmichael, gazeteye yaptığı açıklamasında, Ortadoğu'daki ABD birliklerinin bölgedeki çatışmalardan ve istikrarsızlıktan yararlanmak isteyen ‘kötü adamların’ farkında olduğunu söyledi.The Politico, Trump yönetiminden bu yana Suriye'de 900'e yakın ABD’li askeri personelin bulunduğunu açıklarken, Irak'ta yerel orduya danışmanlık yapan yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.Gazete, İran 'yanlısı milislerin' mart ayı da dahil olmak üzere yıllar boyunca her iki ülkedeki ABD birliklerine periyodik olarak saldırdığını da hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231001/eski-pentagon-danismanindan-abd-icin-iki-secenek-ya-ukraynadan-vazgececek-ya-da-asker-gonderecek-1075920916.html
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abd, suriye, irak, ortadoğu, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), işid
abd, suriye, irak, ortadoğu, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), işid
ABD basını: Pentagon, Ortadoğu'daki askerlerine yönelik saldırılardan korkuyor
00:03 13.10.2023 (güncellendi: 00:04 13.10.2023) Abone ol
ABD merkezli The Politico gazetesi, adı açıklanmayan Pentagon temsilcilerine atıfta bulunduğu haberinde, ABD'nin Filistin-İsrail çatışmasının tırmandığı bu dönemde Ortadoğu'daki birliklerine yönelik saldırılardan korktuğunu yazdı.
The Politico, savunma bakanlığı yetkililerinin, özellikle Irak ve Suriye'deki İran destekli milis güçlerle birlikte Basra Körfezi'ndeki İran güçlerinin geçmişte yaptıkları gibi, bu iki ülkede faaliyet gösteren ABD veya müttefik silahlı gruplara saldırmak için bölgedeki istikrarsızlıktan yararlanabileceğinden endişe duyduğunu belirtti.
ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürüttüğü askeri operasyonlardan sorumlu Pentagon Sözcüsü Jeffrey Carmichael, gazeteye yaptığı açıklamasında, Ortadoğu'daki ABD birliklerinin bölgedeki çatışmalardan ve istikrarsızlıktan yararlanmak isteyen ‘kötü adamların’ farkında olduğunu söyledi.
The Politico, Trump yönetiminden bu yana Suriye'de 900'e yakın ABD’li askeri personelin bulunduğunu açıklarken, Irak'ta yerel orduya danışmanlık yapan yaklaşık 2 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.
Gazete, İran 'yanlısı milislerin' mart ayı da dahil olmak üzere yıllar boyunca her iki ülkedeki ABD birliklerine periyodik olarak saldırdığını da hatırlattı.