https://sputniknews.com.tr/20231012/trabzonsporda-ayrilik-resmen-duyuruldu-1076265471.html
Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu
Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T11:06+0300
2023-10-12T11:06+0300
2023-10-12T11:09+0300
spor
trabzonspor
nenad bjelica
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Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.Kulüp, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20231008/senol-gunesin-istifasi-sonrasi-besiktasta-teknik-direktor-adaylari-belli-oldu-1076139652.html
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trabzonspor, nenad bjelica
trabzonspor, nenad bjelica
Trabzonspor'da ayrılık resmen duyuruldu
11:06 12.10.2023 (güncellendi: 11:09 12.10.2023) Abone ol
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Kulüp, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.