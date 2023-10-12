https://sputniknews.com.tr/20231012/resmi-gazetede-yayimlandi-kullanilmayan-cep-telefonlarina-iliskin-yeni-karar-1076261307.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kullanılmayan cep telefonlarına ilişkin yeni karar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kullanılmayan cep telefonlarına ilişkin yeni karar
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, bir yıl boyunca kesintisiz olarak sinyal alınmayan telefonlar IMEI havuzundan... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T08:26+0300
2023-10-12T08:26+0300
2023-10-12T08:26+0300
ekonomi
cep telefonu
resmi gazete
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Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, kullanılmayan, kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, cihazların beyaz listeden çıkarılarak siyah listeye dahil edilmesi ve bağlantısının kesilmesi için belirlenen süre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 yıldan 1 yıla indirilecek.Siyah listeye dahil edilecekBu kapsamda, BTK'nın veri tabanında yer alan ve kesintisiz 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek, cihaz bilgileri siyah listeye dahil edilecek.Siyah listeye alınan cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması halinde, GSM operatörü tarafından yapılan bildirim sonrası cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Bu talep daha önce cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabiliyordu.Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK'ya başvuru yapılabilecek.
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cep telefonu, resmi gazete, imei
cep telefonu, resmi gazete, imei
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kullanılmayan cep telefonlarına ilişkin yeni karar
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, bir yıl boyunca kesintisiz olarak sinyal alınmayan telefonlar IMEI havuzundan çıkartılacak.
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğe göre, kullanılmayan, kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, cihazların beyaz listeden çıkarılarak siyah listeye dahil edilmesi ve bağlantısının kesilmesi için belirlenen süre 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 7 yıldan 1 yıla indirilecek.
Siyah listeye dahil edilecek
Bu kapsamda, BTK'nın veri tabanında yer alan ve kesintisiz 1 yıl süreyle kullanılmayan cep telefonlarının iletişim bağlantısı 24 saat içinde kesilecek, cihaz bilgileri siyah listeye dahil edilecek.
Siyah listeye alınan cihazın bir abone numarası ile tekrar kullanılması halinde, GSM operatörü tarafından yapılan bildirim sonrası cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek beyaz listeye alınacak. Bu talep daha önce cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabiliyordu.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, siyah listeye alınan bir cihazın son kullanıcısının BTK kayıtlarıyla uyuşmaması halinde, ilgili cihazın IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla yapılabilecek. Cihazın ithalatçısı veya imalatçısının tasfiye veya terkin edilmiş olması durumunda gerekli bilgi ve belgeler tamamlanarak BTK'ya başvuru yapılabilecek.