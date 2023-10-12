https://sputniknews.com.tr/20231012/meteoroloji-saat-verdi-uyardi-bircok-il-icin-saganak-alarmi-1076259094.html

Meteoroloji saat verdi, uyardı: Birçok il için 'sağanak' alarmı

Meteoroloji saat verdi, uyardı: Birçok il için 'sağanak' alarmı

Meteoroloji tarafından son hava durumu raporu paylaşıldı. Öğle saatlerinden sonra Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin sağanak... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T06:26+0300

2023-10-12T06:26+0300

2023-10-12T06:26+0300

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji öğle saatlerini işaret ederek Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Son değerlendirmelere göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İllere göre hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 27°CAz bulutluMUĞLA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin puslu ve yer yer sisli gemesi bekleniyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 21°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS °C, 16°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 26°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20231011/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-saganak-uyarisi-kuvvetli-olacak-1076220255.html

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