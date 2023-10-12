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Meteoroloji saat verdi, uyardı: Birçok il için 'sağanak' alarmı
Meteoroloji saat verdi, uyardı: Birçok il için 'sağanak' alarmı
Meteoroloji tarafından son hava durumu raporu paylaşıldı. Öğle saatlerinden sonra Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin sağanak... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T06:26+0300
2023-10-12T06:26+0300
türkiye
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meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji öğle saatlerini işaret ederek Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Son değerlendirmelere göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklığının Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.İllere göre hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 24°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 23°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 27°CAz bulutluMUĞLA °C, 27°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 31°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 31°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin puslu ve yer yer sisli gemesi bekleniyor.ANKARA °C, 21°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 19°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 21°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 20°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 19°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 21°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.KARS °C, 16°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 18°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 29°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 29°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 26°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 28°CParçalı bulutlu
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji saat verdi, uyardı: Birçok il için 'sağanak' alarmı

06:26 12.10.2023
© AA / Oğuz YeterYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji tarafından son hava durumu raporu paylaşıldı. Öğle saatlerinden sonra Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, 4 bölgeye sis ve pus uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji öğle saatlerini işaret ederek Antalya'nın batısının iç kesimleri, Denizli, Burdur ve Van'ın güney, Muğla ve Bitlis'in doğu kesimlerine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Son değerlendirmelere göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının Kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin güney ve Muğla'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Burdur'un güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin puslu ve yer yer sisli gemesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın güney, Bitlis'in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı bulutlu
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