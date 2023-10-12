https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-zelenskiyin-sozleri-caresizligin-itirafidir-1076279475.html
Lavrov: Zelenskiy’in sözleri çaresizliğin itirafıdır
Lavrov: Zelenskiy’in sözleri çaresizliğin itirafıdır
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ‘Rusya ile çatışmanın son aşamasına gelindiğine’ ilişkin sözlerini ‘çaresizliğin itirafı’... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T16:33+0300
2023-10-12T16:33+0300
2023-10-12T16:33+0300
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sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile çatışmanın son aşamasına gelindiğine ilişkin sözlerinin çaresizliğin itirafı olarak yorumlanması gerektiğini söyledi.Gazetecilerin ‘Zelenskiy’in Rusya ile çatışmanın son aşamasına gelindiğine ilişkin sözlerinin nasıl yorumlanması gerektiği’ şeklindeki sorusunu Lavrov, "Bunun 'çaresizliğin itirafı' olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.Lavrov, ‘Zelenskiy’in sözlerinin teslimiyet ve müzakerelerin kaçınılmazlığı anlamına gelip gelmediği’ sorusuna ise “Bunun son aşama olduğunu söylediyse, bu konuda yorum yapmasını yasaklayamam" yanıtını verdi.Resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş’te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Çatışmanın sona ermesiyle ilgili kesin bir tarih veremem. Ancak bu savaşın ortası değil, son kısmı” iddiasında bulunmuştu.Demecinde Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığı, ancak bu yardımların yine de yetmediği sinyalini veren Zelenskiy, “Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu” diye gönderme yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/rusyanin-abd-buyukelcisi-antonov-ukraynadaki-catismanin-nasil-sona-erebilecegini-acikladi-1076261456.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
Lavrov: Zelenskiy’in sözleri çaresizliğin itirafıdır
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in ‘Rusya ile çatışmanın son aşamasına gelindiğine’ ilişkin sözlerini ‘çaresizliğin itirafı’ olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya ile çatışmanın son aşamasına gelindiğine ilişkin sözlerinin çaresizliğin itirafı olarak yorumlanması gerektiğini söyledi.
Gazetecilerin ‘Zelenskiy’in Rusya ile çatışmanın son aşamasına gelindiğine ilişkin sözlerinin nasıl yorumlanması gerektiği’ şeklindeki sorusunu Lavrov, "Bunun 'çaresizliğin itirafı' olduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.
Lavrov, ‘Zelenskiy’in sözlerinin teslimiyet ve müzakerelerin kaçınılmazlığı anlamına gelip gelmediği’ sorusuna ise “Bunun son aşama olduğunu söylediyse, bu konuda yorum yapmasını yasaklayamam" yanıtını verdi.
Resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş’te, TV kanalı Digi-24 ile yaptığı röportajda bölgedeki son durumu değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Çatışmanın sona ermesiyle ilgili kesin bir tarih veremem. Ancak bu savaşın ortası değil, son kısmı” iddiasında bulunmuştu.
Demecinde Romanya'nın Kiev'e topçu mühimmatı sağladığı, ancak bu yardımların yine de yetmediği sinyalini veren Zelenskiy, “Romanya bize hava savunma sistemleri konusunda yardım edebilseydi harika olurdu” diye gönderme yaptı.