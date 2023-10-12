'Kargo dolandırıcılığı' yaptığı iddia edilen avukat hakkında soruşturma

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Bir Cumhuriyet değeri: Sümerbank fabrikaları
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ABD, Putin'in Rus silahlarının imkanlarına ilişkin sözlerinden endişe duymalı
09:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Trafik sigortası ve otomotiv sektöründeki gelişmeler
12:00
88 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Otomobil hizmetlerini tek bir uygulamada toplayan Türk girişimi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basın: Şansölye’nin partisi yerel seçimlerde tarihi yenilgiye uğradı
15:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Lukaşenko'dan Batı'ya uyarı: Ukrayna'daki çatışmayı durdurun, yoksa daha kötü olacak
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Putin, nükleer silahlarla ilgili açıklamasıyla Rusya'yı suçlayanlara net yanıt verdi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump'ın oğlu, 'bir sonraki çatışma bölgesi' için adres verdi
18:19
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Avrupa, Kiev yardımları sonrası İsrail'e kaynak kalmamasından korkuyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Parlamentosu, Zelenskiy'in konuşma yapacağı toplantıyı iptal etti
18:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Rusya'nın Ukrayna'daki Su-34 hamlesi korkutuyor
18:48
2 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı Uzman: Putin'in Valday'daki konuşması çok kutuplu dünyanın başlangıcına dair bir mesajdı
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Borrell’den itiraf: ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı finansmanda belirsizlik sürüyor
19:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li ünlü sunucu Carlson: İsrail-Filistin gerilimi ABD hükümetinin iflasına yol açabilir
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Volker Türk: ‘HAMAS esirleri serbest bırakmalı’
19:38
1 dk
SESLİ HABER
BM yetkilisi: Gazze'deki mevcut çatışma 2,2 milyon kişinin durumunu daha da kötüleştirecek
19:47
1 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Filistin-İsrail çatışmasından Batı sorumlu
19:56
1 dk
SESLİ HABER
Filistinli uzman: Artık her senaryo gerçekleştirilebilir
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Borrell: AB'nin Filistin'e mali yardım sağlamaya devam edecek
20:24
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Devlet Üretme Çiftlikleri
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
ABD'nin uçak gemilerinin bilinmeyenleri
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GÜN ORTASI
AYM, Can Atalay görüşmesini erteledi
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Meclise gelen tezkerelerle ilgili CHP'nin politikası
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in zirveye Paşinyan'ın katılmayacağı duyuruldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
‘ABD, BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerinde Rusya’nın seçilmemesi için kampanya yürüttü’
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev: IŞİD, Kiev rejiminin geleneksel ortağı
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Ortadoğu'da acil ateşkes gerekli
18:23
2 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman Jelalzadeh: Hamas’ın İsrail operasyonunun bölge dışında da sonuçları olacak
18:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Borrell'dan İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısı
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Filistin’den İsrail’e ‘beyaz fosforlu mühimmat’ suçlaması
19:21
1 dk
SESLİ HABER
İsviçre parlamentosu, Hamas'ın terör örgütü olarak tanınmasını istedi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail çatışması nedeniyle İran fonlarını yeniden dondurabilir
20:00
2 dk
SESLİ HABER
FSB Direktörü: Batı, Ukrayna'yı paralı askerler için eğitim sahasına dönüştürdü
20:08
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da bir ilk: Uluslararası Rus Dili Haftası düzenleniyor
20:20
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231012/kargo-dolandiriciligi-yaptigi-iddia-edilen-avukat-hakkinda-sorusturma--1076278093.html
'Kargo dolandırıcılığı' yaptığı iddia edilen avukat hakkında soruşturma
'Kargo dolandırıcılığı' yaptığı iddia edilen avukat hakkında soruşturma
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından, insanlardan teslim almadıkları kargoların ücretlerini istediği iddia edilen avukat Y.M.Y... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T15:39+0300
2023-10-12T15:39+0300
türkiye
avukat
soruşturma
kargo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842930_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_e41f215beefcc3d75ff3634a0e088c74.jpg
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran çok sayıda kişi, internetten ürün siparişi vermemelerine rağmen avukat Y.M.Y'ye ait hukuk bürosundan aranıp teslim almadıkları kargonun ücretinin istendiğini belirterek şikayette bulundu.Müştekilerden Hülya C. tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde, sipariş verdiği ancak teslim almadığı kargonun bulunduğu yönünde kendisine mesaj geldiğini aktararak, "Mesajdaki numarayı aradım. 170 lira yatırmam gerektiğini, eğer yatırırsam icraya vermeyeceklerini söylediler. Ben parayı yatırmadım. Kesinlikle böyle bir sipariş vermedim. Beni dolandırmaya çalışan hukuk bürosundan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.Müşteki Yükselen E. de, sipariş vermediği ürünle ilgili hakkında icra takibi yapılacağı, avukatlık ücreti ve dosya masraflarının eklenmemesi için kendileri ile irtibata geçmeleri yönünde hukuk bürosundan mesaj geldiğini aktardı.Benzer ifadelerle savcılığa şikayet dilekçesi veren birçok kişi, mağdur olduklarını beyan ederek söz konusu hukuk bürosunun sahibi avukat Y.M.Y. hakkında dava açılmasını talep etti.Bakanlık soruşturma izni verdiBunun üzerine harekete geçen savcılık, avukat Y.M.Y. hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.Bakanlığın izin vermesi üzerine ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli avukat hakkında soruşturma başlatıldı.Savcılığın hazırladığı inceleme fezlekesinde, avukat Y.M.Y'nin, mesleğinin sağladığı güven duygusunu kullanarak bir yerden sipariş vermeyen müştekilere sipariş ettikleri ürünün ücretini ödemedikleri gerekçesiyle mesaj gönderip haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ifade edildi.SEGBİS'le savunması alındıHakkında yürütülen bir başka dolandırıcılık soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunan avukat Y.M.Y'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunması alındı.Şüpheli Y.M.Y, savunmasında, vekilliğini yaptığı şirketin kendisine borcu olan kişilere "Borcunuzdan dolayı dosyanız avukatlık ofisine devredilmiştir" şeklinde mesaj attığını aktardı.Borçluların daha sonra kendilerini araması üzerine bu kişilerle irtibat kurduklarını dile getiren Y.M.Y, "Şirketten bize verilen bilgilerde, borçlunun adı, soyadı, adresi, hangi tarihte kargoyu istediği ve neyin sipariş verildiği iletiliyor. Biz de bu bilgileri borçlu kişilerle paylaşarak kargoyu almadıkları için şirketin uğradığı zarar miktarını söylüyorduk." ifadelerini kullandı.'Müştekilerin zararlarını karşılamaya hazırım'Müştekilere ödeme yapmaları için kendisine ait IBAN verdiğini belirten şüpheli, paraların bu hesapta toplandığını söyledi.Y.M.Y, yapılan tahsilatın daha sonra şirket hesabına gönderildiğini savunarak, "Dolandırıcılık iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben vekaletname ile sözleşmeli olarak çalışan bir avukatım. Başlangıçtan bu yana müvekkil şirket tarafından bana iletilen bilgiler çerçevesinde hareket ettim. Avukatlık görevimi yerine getirdim. Ben suçlamaları kabul etmemekle beraber müştekilerin zararlarını karşılamaya hazırım." dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/09/0e/1042842930_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_b4d9196917fc81e8ae8cbf981e139356.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avukat, soruşturma, kargo
avukat, soruşturma, kargo

'Kargo dolandırıcılığı' yaptığı iddia edilen avukat hakkında soruşturma

15:39 12.10.2023
© AAavukat
avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© AA
Abone olTelegram
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından, insanlardan teslim almadıkları kargoların ücretlerini istediği iddia edilen avukat Y.M.Y. hakkında "dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran çok sayıda kişi, internetten ürün siparişi vermemelerine rağmen avukat Y.M.Y'ye ait hukuk bürosundan aranıp teslim almadıkları kargonun ücretinin istendiğini belirterek şikayette bulundu.
Müştekilerden Hülya C. tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde, sipariş verdiği ancak teslim almadığı kargonun bulunduğu yönünde kendisine mesaj geldiğini aktararak, "Mesajdaki numarayı aradım. 170 lira yatırmam gerektiğini, eğer yatırırsam icraya vermeyeceklerini söylediler. Ben parayı yatırmadım. Kesinlikle böyle bir sipariş vermedim. Beni dolandırmaya çalışan hukuk bürosundan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
Müşteki Yükselen E. de, sipariş vermediği ürünle ilgili hakkında icra takibi yapılacağı, avukatlık ücreti ve dosya masraflarının eklenmemesi için kendileri ile irtibata geçmeleri yönünde hukuk bürosundan mesaj geldiğini aktardı.
Benzer ifadelerle savcılığa şikayet dilekçesi veren birçok kişi, mağdur olduklarını beyan ederek söz konusu hukuk bürosunun sahibi avukat Y.M.Y. hakkında dava açılmasını talep etti.

Bakanlık soruşturma izni verdi

Bunun üzerine harekete geçen savcılık, avukat Y.M.Y. hakkında soruşturma başlatmak için Adalet Bakanlığından soruşturma izni istedi.
Bakanlığın izin vermesi üzerine ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli avukat hakkında soruşturma başlatıldı.
Savcılığın hazırladığı inceleme fezlekesinde, avukat Y.M.Y'nin, mesleğinin sağladığı güven duygusunu kullanarak bir yerden sipariş vermeyen müştekilere sipariş ettikleri ürünün ücretini ödemedikleri gerekçesiyle mesaj gönderip haksız menfaat temin etmeye çalıştığı ifade edildi.

SEGBİS'le savunması alındı

Hakkında yürütülen bir başka dolandırıcılık soruşturması nedeniyle cezaevinde bulunan avukat Y.M.Y'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunması alındı.
Şüpheli Y.M.Y, savunmasında, vekilliğini yaptığı şirketin kendisine borcu olan kişilere "Borcunuzdan dolayı dosyanız avukatlık ofisine devredilmiştir" şeklinde mesaj attığını aktardı.
Borçluların daha sonra kendilerini araması üzerine bu kişilerle irtibat kurduklarını dile getiren Y.M.Y, "Şirketten bize verilen bilgilerde, borçlunun adı, soyadı, adresi, hangi tarihte kargoyu istediği ve neyin sipariş verildiği iletiliyor. Biz de bu bilgileri borçlu kişilerle paylaşarak kargoyu almadıkları için şirketin uğradığı zarar miktarını söylüyorduk." ifadelerini kullandı.

'Müştekilerin zararlarını karşılamaya hazırım'

Müştekilere ödeme yapmaları için kendisine ait IBAN verdiğini belirten şüpheli, paraların bu hesapta toplandığını söyledi.
Y.M.Y, yapılan tahsilatın daha sonra şirket hesabına gönderildiğini savunarak, "Dolandırıcılık iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben vekaletname ile sözleşmeli olarak çalışan bir avukatım. Başlangıçtan bu yana müvekkil şirket tarafından bana iletilen bilgiler çerçevesinde hareket ettim. Avukatlık görevimi yerine getirdim. Ben suçlamaları kabul etmemekle beraber müştekilerin zararlarını karşılamaya hazırım." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала