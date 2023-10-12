https://sputniknews.com.tr/20231012/hamas-heyeti-tbmmde-huda-parla-gorustu-1076267433.html
Hamas heyeti TBMM’de HÜDA-PAR’la görüştü
Hamas heyeti TBMM’de HÜDA-PAR’la görüştü
Hamas heyeti, dün TBMM’de HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Komisyon Toplantı Odası’nda yapılan görüşmeye, Türkiye’nin HAMAS Temsilcisi... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T11:35+0300
2023-10-12T11:35+0300
2023-10-12T11:35+0300
türkiye
israil-filistin
hüda-par
hüda-par
zekeriya yapıcıoğlu
hamas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076267261_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_32a20df1680280a3b745edc5ba5664d9.jpg
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas heyeti ile TBMM’de görüştü. Komisyon Toplantı Odası’nda yapılan görüşmeye, Türkiye’nin HAMAS Temsilcisi Dr. Musa Akkari, Filistin Eski Sağlık Bakanı Dr. Basim N. M. Naaim, Dr. Sadık Şehitoğlu, Abdallah M. H. Abdulwahed ve Dr. Zahir Elbek katıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231012/fazil-saydan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-en-iyi-en-dogru-aciklamalari-yapan-lider-1076262713.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076267261_106:0:1527:1066_1920x0_80_0_0_0f3ec4d4cdd66f33a55b6e6977c58c9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil-filistin, hüda-par, hüda-par, zekeriya yapıcıoğlu, hamas
israil-filistin, hüda-par, hüda-par, zekeriya yapıcıoğlu, hamas
Hamas heyeti TBMM’de HÜDA-PAR’la görüştü
Abone ol
Hamas heyeti, dün TBMM’de HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü. Komisyon Toplantı Odası’nda yapılan görüşmeye, Türkiye’nin HAMAS Temsilcisi Dr. Musa Akkari, Filistin Eski Sağlık Bakanı Dr. Basim N. M. Naaim, Dr. Sadık Şehitoğlu, Abdallah M. H. Abdulwahed ve Dr. Zahir Elbek katıldı.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas heyeti ile TBMM’de görüştü. Komisyon Toplantı Odası’nda yapılan görüşmeye, Türkiye’nin HAMAS Temsilcisi Dr. Musa Akkari, Filistin Eski Sağlık Bakanı Dr. Basim N. M. Naaim, Dr. Sadık Şehitoğlu, Abdallah M. H. Abdulwahed ve Dr. Zahir Elbek katıldı.