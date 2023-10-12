https://sputniknews.com.tr/20231012/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1076262229.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7480 liradan, euro 29,4970 liradan güne başladı. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T09:31+0300

2023-10-12T09:31+0300

2023-10-12T09:31+0300

ekonomi

dolar

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euro

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altın

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Serbest piyasada 27,7460 liradan alınan dolar, 27,7480 liradan satılıyor. 29,4950 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,4970 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,7390 lira, euronun satış fiyatı ise 29,4570 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 675 lira, çeyrek altın 2 bin 716 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 833 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1879 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.330 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.27 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.27 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.882 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20231011/dolar-ve-eurod-son-durum-ne-1076224587.html

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