https://sputniknews.com.tr/20231012/bakan-yerlikaya-ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-9-polis-aciga-alindi-1076273581.html
Bakan Yerlikaya açıkladı: İçişleri'ne saldırı girişiminde 'paramotor' ihtimali
Bakan Yerlikaya açıkladı: İçişleri'ne saldırı girişiminde 'paramotor' ihtimali
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonu hakkında açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı"... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T13:16+0300
2023-10-12T13:16+0300
2023-10-12T14:05+0300
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ayhan bora kaplan
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 120 günlük verileri açıkladı. Bakan Yerlikaya, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada ulaşılan yeni bir bilgiyi paylaştı. Bakan Yerlikaya, teröristlerin Suriye'den paramotorla gelmiş olmasının güçlü bir ihtimal olduğunu söyledi. Yerlikaya, “Ankara’daki saldırıyı gerçekleştirenlerin, Suriye'den paramotorla gelmeleri güçlü ihtimal. Paramotoru şu an için bulamadık” dedi.Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 9 polisin açığa alındığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/icisleri-bakani-yerlikaya-turkiyede-4-milyon-711-bin-622-duzenli-gocmen-var-1076268230.html
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ayhan bora kaplan, ali yerlikaya, ankara
ayhan bora kaplan, ali yerlikaya, ankara
Bakan Yerlikaya açıkladı: İçişleri'ne saldırı girişiminde 'paramotor' ihtimali
13:16 12.10.2023 (güncellendi: 14:05 12.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonu hakkında açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 120 günlük verileri açıkladı.
Bakan Yerlikaya, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada ulaşılan yeni bir bilgiyi paylaştı.
Bakan Yerlikaya, teröristlerin Suriye'den paramotorla gelmiş olmasının güçlü bir ihtimal olduğunu söyledi. Yerlikaya, “Ankara’daki saldırıyı gerçekleştirenlerin, Suriye'den paramotorla gelmeleri güçlü ihtimal. Paramotoru şu an için bulamadık” dedi.
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 9 polisin açığa alındığını söyledi.