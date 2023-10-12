https://sputniknews.com.tr/20231012/bakan-yerlikaya-ayhan-bora-kaplan-sorusturmasinda-9-polis-aciga-alindi-1076273581.html

Bakan Yerlikaya açıkladı: İçişleri'ne saldırı girişiminde 'paramotor' ihtimali

Bakan Yerlikaya açıkladı: İçişleri'ne saldırı girişiminde 'paramotor' ihtimali

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonu hakkında açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı"... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T13:16+0300

2023-10-12T13:16+0300

2023-10-12T14:05+0300

türkiye

ayhan bora kaplan

ali yerlikaya

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076274650_0:87:3331:1961_1920x0_80_0_0_fa72b4d9f96c5ed8bfada522393e5d18.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda terör, uyuşturucu, siber, KOM, asayiş, AFAD ve göçmen kaçakçılığı konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, son 120 günlük verileri açıkladı. Bakan Yerlikaya, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada ulaşılan yeni bir bilgiyi paylaştı. Bakan Yerlikaya, teröristlerin Suriye'den paramotorla gelmiş olmasının güçlü bir ihtimal olduğunu söyledi. Yerlikaya, “Ankara’daki saldırıyı gerçekleştirenlerin, Suriye'den paramotorla gelmeleri güçlü ihtimal. Paramotoru şu an için bulamadık” dedi.Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin son gelişmeleri de paylaşan Bakan Yerlikaya, 9 polisin açığa alındığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/icisleri-bakani-yerlikaya-turkiyede-4-milyon-711-bin-622-duzenli-gocmen-var-1076268230.html

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ayhan bora kaplan, ali yerlikaya, ankara