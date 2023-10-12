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'Atatürk' filmi kararı TBMM’de: 'Disney, Türk milletinden özür dilemeli'
'Atatürk' filmi kararı TBMM’de: 'Disney, Türk milletinden özür dilemeli'
Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı TBMM Dijital Mecralar komisyonunda gündeme alındı. Disney’in kararını açık bir sansür olarak değerlendiren... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T12:42+0300
2023-10-12T12:42+0300
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Disney Plus Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikayesini ve mücadelesini anlatan diziyi yayınlama kararı almıştı. Dijital platformun bu kararı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun gündemine geldi.TBMM’de gerçekleşen komisyon toplantısında Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital platforma tepki göstererek şunları söyledi:“Disney Plus adı verilen dijital mecraların Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak kalmayıp emperyalizme karşı verdiği üstün mücadele ile mazlum milletlerin rol modeli olmuş Mustafa Kemal Atatürk hakkında çekilen bir belgeseli yayınlamasını doğru bulmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'dir. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'tür.”'Disney Türk Milleti’nden özür dilemeli'Disney yöneticilerinin TBMM’ye gelmek istediklerini belirten Komisyon Başkanı Yayman, "Belgeselin Disney Plus mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda bir karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney Plus yetkililerinin bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Disney Plus yetkileri komisyonumuzdaki arkadaşlar temas kurdular. Gelip Meclisimizde ifade etmek istediklerini söylediler" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ‘Atatürk’ dizisini yayınlamama kararı ve bu kararın arkasında 'ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı olduğu' iddiası, Türkiye'de büyük tepkilere neden olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230803/chp-sozcusu-oztraktan-disney-tepkisi-uyelerimizi-boykot-etmeye-davet-edecegiz-1074335147.html
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disney, tbmm, tbmm başkanlığı
disney, tbmm, tbmm başkanlığı

'Atatürk' filmi kararı TBMM’de: 'Disney, Türk milletinden özür dilemeli'

12:42 12.10.2023
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2023
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamama kararı TBMM Dijital Mecralar komisyonunda gündeme alındı. Disney’in kararını açık bir sansür olarak değerlendiren Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman Disney’e özür dileme çağrısı yaptı.
Disney Plus Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hayat hikayesini ve mücadelesini anlatan diziyi yayınlama kararı almıştı. Dijital platformun bu kararı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun gündemine geldi.
TBMM’de gerçekleşen komisyon toplantısında Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman dijital platforma tepki göstererek şunları söyledi:
“Disney Plus adı verilen dijital mecraların Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olarak kalmayıp emperyalizme karşı verdiği üstün mücadele ile mazlum milletlerin rol modeli olmuş Mustafa Kemal Atatürk hakkında çekilen bir belgeseli yayınlamasını doğru bulmuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'dir. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'tür.”

'Disney Türk Milleti’nden özür dilemeli'

Disney yöneticilerinin TBMM’ye gelmek istediklerini belirten Komisyon Başkanı Yayman, "Belgeselin Disney Plus mecrasında değil, televizyonda yayınlanması doğrultusunda bir karar alındı. Bunu da doğru bulmuyorum. Disney Plus yetkililerinin bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz. Disney Plus yetkileri komisyonumuzdaki arkadaşlar temas kurdular. Gelip Meclisimizde ifade etmek istediklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dijital yayın platformu Disney Plus'ın Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı ‘Atatürk’ dizisini yayınlamama kararı ve bu kararın arkasında 'ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı olduğu' iddiası, Türkiye'de büyük tepkilere neden olmuştu.
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