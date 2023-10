AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız

"Hepimizin gündemi ve üzüntüsü Filistin İsrail olayları. Sivil can kayıplarının arttığı ve Gazze'nin topyekğün bombalandığı bu görüntü hepimiz açısından züntü verici olduğu gibi bundan sonra nereye gideceği konusunda da büyük bir belirsizliği beraberinde getirmektedir. Her türlü sivil kayıplarına karşıyız. Sivillerin ve masum insanların hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Barış için diplomasi koymak şu an için zor. Görüntü hepimiz açısından üzüntü verici. Burada biz nasıl ki İsrail güçleri tarafından yasa dışı yerleşim yerlerinde ve diğer yerlerde Kudüs'te başka yerlerde sivilleri hedef alan aşırı şiddet eylemlerine karşı çıkıyorsak aynı şekilde İsrail'de sivilleri hedef alan eylemlere de karşı çıkıyoruz. Sivilleri hedef alan bombalama durmalı. Toplu cezalandırmaya AB de alet olmaktadır. Gazze'nin topyekün cezalandırılması hukuka aykırı."