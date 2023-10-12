https://sputniknews.com.tr/20231012/ak-parti-sozcusu-celik-her-turlu-sivil-kayiplarina-karsiyiz-1076280095.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda... 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T16:29+0300
2023-10-12T16:29+0300
2023-10-12T16:45+0300
politika
ömer çelik
ak parti
israil-filistin
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni MYK'daki A takımıyla bir araya geldi. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 13.50'de başladı.Toplantıdan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.Çelik'in İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik değerlendirmesi şöyle:'Uçak gemileri gönderilerek ne yapılacak?'Çelik, ABD'nin uçak gemilerinin bölgede konuşlanmasına ilişkin de "Akdeniz'de Suriye meselesi başladığından beri savaş gemileri dolu. Şimdi bir de Gazze ve İsrail açıklarına uçak gemileri gönderilerek ne yapılacak? Gönderilen her uçak gemisi şiddet sürsün diyenlere yarar" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/gazze-limaninda-beyaz-dumanlar-ortaya-cikti-filistin-fosfor-bombasi-kullanildigini-iddia-etti-1076271194.html
https://sputniknews.com.tr/20231011/abd-ucak-gemisi-dogu-akdenize-ulasti-1076252156.html
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ömer çelik, ak parti, israil-filistin
ömer çelik, ak parti, israil-filistin
AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü sivil kayıplarına karşıyız
16:29 12.10.2023 (güncellendi: 16:45 12.10.2023) Abone ol
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her türlü sivil kayıplarına karşı olduklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni MYK'daki A takımıyla bir araya geldi. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 13.50'de başladı.
Toplantıdan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in İsrail-Filistin çatışmalarına yönelik değerlendirmesi şöyle:
"Hepimizin gündemi ve üzüntüsü Filistin İsrail olayları. Sivil can kayıplarının arttığı ve Gazze'nin topyekğün bombalandığı bu görüntü hepimiz açısından züntü verici olduğu gibi bundan sonra nereye gideceği konusunda da büyük bir belirsizliği beraberinde getirmektedir. Her türlü sivil kayıplarına karşıyız. Sivillerin ve masum insanların hedef alınmasını kabul etmiyoruz. Barış için diplomasi koymak şu an için zor. Görüntü hepimiz açısından üzüntü verici. Burada biz nasıl ki İsrail güçleri tarafından yasa dışı yerleşim yerlerinde ve diğer yerlerde Kudüs'te başka yerlerde sivilleri hedef alan aşırı şiddet eylemlerine karşı çıkıyorsak aynı şekilde İsrail'de sivilleri hedef alan eylemlere de karşı çıkıyoruz. Sivilleri hedef alan bombalama durmalı. Toplu cezalandırmaya AB de alet olmaktadır. Gazze'nin topyekün cezalandırılması hukuka aykırı."
'Uçak gemileri gönderilerek ne yapılacak?'
Çelik, ABD'nin uçak gemilerinin bölgede konuşlanmasına ilişkin de "Akdeniz'de Suriye meselesi başladığından beri savaş gemileri dolu. Şimdi bir de Gazze ve İsrail açıklarına uçak gemileri gönderilerek ne yapılacak? Gönderilen her uçak gemisi şiddet sürsün diyenlere yarar" dedi.