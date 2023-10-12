https://sputniknews.com.tr/20231012/afad-duyurdu-vanda-47-buyuklugunde-deprem-1076275408.html
AFAD duyurdu: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 12.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-12T14:13+0300
2023-10-12T14:13+0300
2023-10-12T14:23+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.04'te gerçekleşti.Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Deprem Erciş ilçesinden de hissedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231012/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depremin-ardindan-aciklama-fay-hattini-isaret-etti-1076258735.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, afad son depremler, van son dakika, van deprem
afad, afad son depremler, van son dakika, van deprem
AFAD duyurdu: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
14:13 12.10.2023 (güncellendi: 14:23 12.10.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.04'te gerçekleşti.
Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Deprem Erciş ilçesinden de hissedildi.