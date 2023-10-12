https://sputniknews.com.tr/20231012/afad-duyurdu-vanda-47-buyuklugunde-deprem-1076275408.html

AFAD duyurdu: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T14:13+0300

2023-10-12T14:13+0300

2023-10-12T14:23+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 14.04'te gerçekleşti.Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi. Deprem Erciş ilçesinden de hissedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231012/prof-dr-naci-gorurden-marmara-denizindeki-depremin-ardindan-aciklama-fay-hattini-isaret-etti-1076258735.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, afad son depremler, van son dakika, van deprem